Actriz denunció maltrato animal durante rodaje de la nueva película de Piratas del Caribe

Foto: Agencias Foto: Agencias

La actriz Kaya Scodelario, una de los personajes principales de la quinta entrega de Piratas del Caribe, denunció que el mono que hace de mascota del Capitán Barbosa estuvo vomitando a lo largo de todo el rodaje.

Como parte de la promoción de la película, en una de las entrevistas admitió que el pequeño mono, que ya había sido parte del elenco en otras entregas, había vomitado en reiteradas ocasiones.

“El miembro del reparto más memorable fue el mono porque vomitaba todo el tiempo. Tenía un estómago muy pequeño y cuando estábamos rodando en el barco vomitaba en medio de las escenas, era muy gracioso”.

Tras la declaración de la actriz, llegó a especularse acerca de posibles maltrato animal durante el rodaje. De cualquier forma, la asociación encargada de certificar que no sea herido ningún animal durante la filmación de películas en Hollywood, American Humane: No Animals Were Harmed, indicó que estuvo presente durante los 60 días de filmación y desmintió los rumores tras afirmar que ningún animal había sido herido.

Con respecto al mono, comentaron que sí había vomitado un par de veces, producto de mareos, pero fue atendido inmediatamente.

La nueva entrega de la exitosa saga cinematográfica Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, ha tenido grandes audiencias en las salas en el ámbito mundial.

Agencias