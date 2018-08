Alejandro Fernández es bajado de avión de Aeroméxico pasado de tragos

Foto: Archivo Foto: Archivo

Alejandro Fernández protagonizó un bochornoso momento al abordar un avión comercial. Según la revista TvyNovelas, el cantante mexicano estaba borracho y atemorizó a los pasajeros del avión, recordando el accidente aéreo ocurrido en Durango (México) el pasado 31 de julio, en el que afortunadamente todos sobrevivieron.

Un testigo dijo a la publicación: “Fue algo muy desagradable; de por sí es estresante viajar en avión, y que los pasajeros se pasen de listos, no es justo. Alejandro subió al avión muy borracho, se puso impertinente con las sobrecargos y con todos los pasajeros”, dijo.

El testigo de los hechos añadió: “Cuando dieron la indicación de apagar los celulares y abrochar el cinturón, él no quiso hacer caso. Se levantó y nos empezó a mostrar el vídeo del avionazo en Durango, y nos dijo que ojalá no nos pasara lo mismo; así que nos puso a todos nerviosos porque viajábamos en un avión de la misma aerolínea. Se puso muy altanero. Una sobrecargo le pidió que bajara del avión; y al final tuvo que bajarse con una chica que lo acompañaba. Qué triste que siendo un buen cantante, no tenga educación”.

“El Potrillo” en diferentes ocasiones ha mostrado que tiene problemas con el consumo de alcohol, y eso tiene muy preocupado a su padre Don Vicente Fernández, que en varias ocasiones le ha pedido que cuide de ese problema.

