Aquí es el Chisme

Se vence el reinado de Renato Barabino, Osmel busca otro rey. || Foto: Archivo Se vence el reinado de Renato Barabino, Osmel busca otro rey. || Foto: Archivo

¡QUÉ HUBO! Nos volvemos a reencontrar y como de costumbre disfruten a mandíbula batiente con las últimos escándalos y novedades del mundillo farandulero. En esta ardua tarea mis libélulas mueven sus alas para enterarse de todo. Por cierto, que andan como locas buscando ofertas de disfraces.

LUPA EN MANO

Comienzo el resumen chismográfico de la semana con noticias de Don Osmel Sousa, quien como saben este año se quedó con las ganas de mostrar sus discretas chaquetas en el desaparecido reality de reinas: Nuestra Belleza Latina, que por bajo rating la cadena Univisión lo sacó de su programación. Por esa razón el llamado Zar de la Belleza criolla comenzó a buscar a los hombres más bellos del país. Esta semana anunció el llamado a casting para buscarle sucesor al figurín aragüeño Renato Barabino, quien de paso, ha tenido un reinado gris, no lo han llamado ni para repartir sobres en Sábado Sensacional. Me cuentan que ya mi libélula “La coordi” ique le consiguió, por intercambio, con una casa de condimentos árabes, esas que expenden frutos secos y semillas, para que cual chivo mastique Don Osmel, mientras ve desfilar en traje de baño a un centenar de aspirantes a misters. Sin embargo, puede ir el que considere que tiene con qué, pero lo que pide la Organización es chicos con edades comprendidas entre los 18 y 28 años y con estatura mínima de 1,75 cm y con algún talento (actuación, canto, baile, animación), para que asistan a la Quinta Miss Venezuela de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las: 9:00 y 11:00 am y de 2:00 a 4:00 pm.

TEMPLÓN DE OREJAS

Hace poco llegó de Filipinas y ya recibió el primer jalón de orejas, me refiero a Mariam Habach. Así como lo leen, todavía no comienza el programa “Más allá de la Belleza”, que produce VV Plus y ya la señorita Habach anda metiendo las extremidades y poniendo a correr a todo el mundo. Como ya se hizo público, la exmiss Venezuela firmó contrato de exclusividad para animar el desgastado reality. Resulta que “las cotorras que ahorran” de Globovisión llamaron a Mariam para entrevistarla y ella aceptó, ¡la simpática “Malasa” Rauseo, digo Melissa, fue la encargada de la entrevista y como para nadie es un secreto que allá en el canal de La Florida mucha gente no mastica a Rauseo, una de esas malvadas libélulas llamó al gerente de producción de Venevisión Plus, Alejandro Fresser y le cantaron la zona y mister Fresser de inmediato le sapeó a un alto ejecutivo del canal de La Colina la gracia de Mariam. De inmediato se encendieron las alarmas y fue citada a la quinta donde le dieron tremenda ‘enjaboná’, le preguntaron si ella sabía lo que era un contrato exclusivo, a lo que respondió que ella firmó pero no leyó las cláusulas. Así que desde la quinta tuvo que llamar a la Mely como le dicen a la reportera de chismes y prácticamente rogarle que no pasara la entrevista pues la iban a botar a ella y de paso demandar al programa “sueño de noche” que pasa, “Sábado en la noche”, así que por un poquito la sangre no llegó al río y las urracas lo comentaron en el programa, el pasado sábado.

¡ASESOR DE CHISMES!

Les cuento que en el canal de la bolita roja las cosas andan más tensas que cuerda de violín. Me enteré que el señor Luis Olavarrietta, o “voz de trueno”, como cariñosamente le dice mi libélula “LA YENIL”, pues resulta que el mencionado conductor y novio de la madrina, ante la baja de productores en esa planta, la gerencia de Producción que comanda mi pana “LA BOLSA DE HIELO”, encomendó a OLAVARIETTA la asesoría del programa “LA BOMBA”; me cuentan que ahora llega con lentes oscuros y cual director de cine casero, se sienta a mandar más que un dinamo y a checar la pauta -como dicen los mexicanos- de paso aprovecha para templarle los gatos a las anclas del programa. También me enteré que tanto Osman Aray como la muñequita de hule, doña Griselda, ique no soportan la prepotencia y mal genio del susodicho. Aunque no sabemos por qué el mal humor, dicen las libélulas de esa planta que el animador ique tiene un cortocircuito con una persona ligada al mundo de las licras. Otra que parece no estar muy contenta -porque cuando tienen las reuniones de pauta, frunce la boca como chivo cuando come jobo- es mi amiga Karla Samaniego, productora general del espacio, porque ique tiene que sentarse en mesa redonda a planificar los programas y aceptar las sugerencias. Qué tal.

SE LE VEN LAS COSTURAS

Bueno como decía mi difunta abuela LULA FREITES, “quien escupe para arriba la saliva le cae”. Resulta que OSMEL SOUSA, quien hasta hace poco negaba a ultranza las cirugías de las misses, ahora forma parte de un show, donde la grasa y el pellejo sobran. Les cuento que la programación añeja de VV PLUS, ique la están renovando con nuevos espacios para ver si atrapan clientes. DESDE HACE DOS SEMANAS colocaron al aire, los lunes a las 8:00 de la noche, el programa “TE TOCÓ A TI”, un show que tiene como conductores a OSMEL SOUSA, DOÑA SANDRA VILLANUEVA o “VILLAVIEJA”, como le dice mi libélula “La fresita” y el señor IVO CONTRERAS, MISTER PELUQUÍN. Según OSMEL el programa, aunque tiene corte de show y entretenimiento, al final hace labor social. Las mujeres seleccionadas pueden cumplir el sueño de SER BELLAS, eliminar lo que no les gusta y agregar atributos, la primera temporada consta de 17 episodios y entre las afortunadas hay mujeres maduras y jóvenes que luego entrarán al MISS VENEZUELA. En líneas generales el proyecto no está tan mal, SIN EMBARGO, el bajo presupuesto de la producción se nota en pantalla, supongo que la plata se les fue en las cirugías, que aunque son gratiñán, tienen que pagar los implementos. Otro pelón son las transmisiones, que no salen de la Plaza Altamira y Centro Lido, donde operan las carnicerías, digo los consultorios de estética. Mientras que SANDRA VILLANUEVA trata de sobresalir y dársela de sabelotodo, aunque dicen que ella puede ser una buena candidata para que le estiren el pellejo. Y finalmente, el señor IVO CONTRERAS, está poseído por CARLOS FRAGA, ahora es motivador y trata de aplicarles el champú del mareo a las que pasan por esa carnicería.

DESUBICADO EN MIAMI

Sigo con otro brollo, como dicen los maracuchos, porque desde la guarida del pato Donald me llamó mi libélula “La mayamera” para contarme que Pedro Padilla, se acuerdan de ese cuerpo, ahora ique anda gastando los zapaticos en las laaargas avenidas de la ciudad del Sol, tocando puertas en los canales de televisión con el currículum bajo el brazo porque quiere trabajar como chismoso en esos predios. Ah pero no anda solo en este empeño, porque Andreína Álvarez, su compinche, le maquilla la barba y lo acicala para las entrevistas. Según mi libélula “la pepa”, perdió la brújula y piensa que todavía está en Venezuela, porque a través de sus redes sociales anda pidiendo ayuda a patrocinantes para que le presten trapos….qué le pasó, allá nadie hace intercambios, el que quiera ropita nueva va al mall y raspa sus tarjeticas ¿Será que cree que le van a prestar algo?, que se olvide, eso era aquí que un costurero margariteño le mandaba unos disfraces coloridos. Lo que puede hacer es que ese mismo costurero le envíe esos modelitos. Al parecer, va a grabar un programa piloto con su costilla Andreína porque según él quiere brillar en la pantalla de Telemundo….que tal, bueno soñar es gratuito.

¿SE LANZA AL AGUA?

Definitivamente San Valentín es muy milagroso, bueno eso lo puede certificar la exreina criolla, Blanca Aljibe, porque el 14 de febrero su amor eterno, Víctor Drijas, con quien lleva cinco años de relación amorosa, le dijo 1,2,3 el Día de los Enamorados para proponerle a su novia Blanca Aljibe, que fuera su esposa. Este gesto puede parecerte romántico y un poco cursi, pero cuando veas cómo fue la propuesta, le dirás que sí a Víctor. El susodicho publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, donde aparece arrodillado ante su novia Blanca con la etiqueta #secasavictordrija y envía a ver un video en su biografía, y cuando ingresas al video de su tema “Te amo” te das cuenta que es una hermosa sorpresa que planeó junto al director Nuno Gómes. !Enhorabuena!

VISITA DE “RATÓN PÉREZ”

En un programa de televisión en vivo puede suceder cualquier cosa. Esta vez, quien pasó un bochornoso caso fue la conductora puertorriqueña, Sonya Cortés, quien no quiso esperar al famoso “Ratón Pérez” y soltó un diente en pleno programa de televisión. En efecto, esta puertorriqueña vivió un momento sumamente incómodo cuando uno de sus dientes se le cayó en medio de una presentación en vivo el pasado lunes. La pieza cayó de su boca con total naturalidad desatando las risas de sus compañeros de cámara. Sin embargo, ésta pudo manejar la situación y continuó con el “espectáculo”. Pero no es a la primera ni la última que le pasa algo similar, recordemos que el año pasado, durante la coronación de “Miss USA 2016” a Deshauna Barber, la oficial del Ejército que se alzó como reina, tuvo suerte sólo hasta el momento de la coronación. Pues, una buena respuesta fue suficiente para ganar, pero nada lo fue para sostener el peso de su prótesis dental, así que como a cenicienta, de un momento a otro se le acabó la magia. Tal y como se ve en el video que capturó el espectacular momento, Barber tuvo que agacharse a recoger sus dientes.

NO LEVANTA NI SOSPECHA

Y desde la ciudad de las naranjas dulcitas se reporta mi libélula “Miss Bárbula” para contarme que doña Ysabel Rodríguez, quien maneja la franquicia Miss Carabobo, ha hecho de todo para que las muchachas con pinta de miss se inscriban en el casting, pero nada. Cuentan que anda repartiendo volantes en la avenida Bolívar, de la capital carabobeña, en el Parque Negra Hipólita, en todos lados y las mujeres nada. Sin embargo, el primer casting lo va a realizar este domingo 19 de febrero, con muchachas que en su mayoría provienen de los estados Aragua y Cojedes. Al parecer, hizo un intercambio con su línea de trapos llamada “Andartú y ponte eso” con la todera exmiss, Marie Clarie Harp, ella será la desanimadora, digo la presentadora del primer casting. Esta semana doña Ysabelita declaró que este año sí va a hacer un evento bueno porque cuenta con la asesoría de Osmel Sousa, ya que quiere tener una candidata fuerte, aunque ella decía el año pasado que Frinddy Bocaranda era un tiro al piso y quedó más pegada que Mariam Habah en Filipinas. Ojalá aprenda de los errores, porque el año pasado ese templete fue uno de los peores.

MATA TIGRE COMO MODELO

El Día de San Valentín, el Rey de la Bachata, Romeo Santos, estrenó el videoclip de su nuevo sencillo “Héroe favorito”. Santos, a través de la red social Instagram compartió con sus seguidores parte de su videoclip. ¿Y saben qué, como diría una exmiss? Pues que la modelo del clip es Génesis Rodríguez, la hijita de El Puma; la actriz está como loca y se ha encargado de confirmar la noticia a través de su cuenta en Instagram, poco después de que Romeo Santos publicara el adelanto del vídeo musical, compartiendo una fotografía tomada durante el rodaje en la que ella aparece con un ajustado vestido negro y a punto de besar al intérprete de “Propuesta indecente, qué les parece, y qué le paso a Génesis, será que se le pusieron las papas duras porque según ella lo que quería era triunfar en Hollywood, aunque ha hecho algunos papelitos, la muchacha no termina de entrar en la meca del cine.

DRAMA DEL BUENO

Desde este lunes 13 de febrero la pantalla de Tves celebra el Mes del Amor con el estreno de tres nuevas telenovelas mexicanas, “Antes muerta que Lichita”, “Cachito de cielo” y “Qué pobres tan ricos”, que prometen convertirse en las favoritas del público venezolano por sus entretenidas historias románticas. Empezando de lunes a viernes a la 1:00 de la tarde con “Antes muerta que Lichita” protagonizada por la exintegrante del grupo musical RBD, Maite Perroni. A las 9:00 de la noche disfrutarás de “Cachito de cielo”, la cual cuenta de forma interesante el tema de la reencarnación, a través de un afamado futbolista mexicano, personificado por el cantautor Pedro Fernández. A las 10:00 de la noche cierra con “Qué pobres tan ricos”, una adaptación del exitoso dramático colombiano “Pobres ricos”, que cuenta la vida de un millonario egocéntrico quien sufre un giro de 180 grados en su vida.

Chao… 😎