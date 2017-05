Aquí es el Chisme

Stefanía Fernández, dejó a Osmel Sousa como la guayabera cubana. || Fotos: Archivo Stefanía Fernández, dejó a Osmel Sousa como la guayabera cubana. || Fotos: Archivo

¡QUÉ HUBO! Regreso para contarles los últimos escándalos, festejos y hasta bautizos de muñecas que realizan la jauría farandulera. Esta semana hubo de todo como en botica. Mis libélulas, que aunque no las inviten igual se filtran, me proporcionaron un suculento menú que comparto con ustedes.

¡FÚRICO!

Me contaron mis libélulas de la rosada, que ese fue el modo de Osmel Sousa -cuando hace un par de semanas- llegó al templo de la belleza criolla un par de invitaciones a la boda de Stefanía Fernández, Miss Universo 2009, con el acaudalado empresario venezolano Bernardo Azuaje, que se cristalizó el sábado 6 de mayo en Cartagena de Indias, Colombia. Me dicen que cuando el llamado Zar de la Belleza se enteró que no fue requerido para el ágape, entró en trance como poseído por fuerzas del más allá. Resulta que dos de sus ayudantes de bajito rango fueron invitados por la beldad andina y él ni por equivocación. Al parecer, ique habría dicho con voz chillona: “Qué se habrá creído esa niña, bueno de malagradecidos está lleno el mundo, igual no iba a ir a esa boda”. Les cuento que la boda se planificó en secreto, y Stefanía no soltó prendas y fue ella a través de sus redes sociales que posteó el modelo de la invitación de la tarjeta –bien sencilla, por cierto- y el vestido a medio coser que le hizo su pana y socio Douglas Tapia. Tan sólo 200 personas fueron las escogidas por la pareja, entre ellos Víctor Drijas, quien animó la hora loca y de paso se llevó a su costilla Blanca Aljibes, quien tampoco en esta boda pudo atajar el “ramotote” de flores de la bella Stefanía, que por cierto copió al que llevó Lady Di el día de su boda. Dicen las malas lenguas que este enlace estuvo muy contrariado, ya que aspectos religiosos de la pareja no permitían la unión, el desposado pertenece a la religión judía y ella a la católica -recordemos que Stefanía, contado por ella misma, está viva gracias a un milagro que de niña le concedió la Divina Pastora- es muy probable que se convierta al judaísmo ¡Enhorabuena!

TEMPLETES

Sigo con otro chisme porque desde distintas partes de la geografía patria se reportan mis libélulas para contarme que los mal llamados “Casting de la Belleza”, rumbo al Miss Venezuela, dan pena ajena. Dicen, comentan y suenan como maracas de cascabel que la mayoría de los franquiciantes han hecho verbenas y templetes, especie de tómbolas donde las chicas tienen que vender hasta las entradas para poder desfilar en dichos casting. Sin embargo, hay su salvedad, ya que doña Roberta De Blassio, en Maracaibo, rompió hasta el cochinito de barro para no pedir plata a nadie, salvo algunos patrocinantes del show. Pero las muchachas no las vieron vendiendo mandocas, tumbarranchos, ni huevos chimbos en la vereda del lago, para pagar su participación. Los han sido hasta la fecha el casting de Bolívar, el de Anzoátegui, donde los “floristas del glamour” andan encompinchaos con Luisa Luchi, malo, malo, diría mi libe la orientarrr. Otro reprobado fue el casting de Vargas, que maneja la ex miss Fanny Moreno, del lote seleccionado sólo tres están recuperables. Miranda ya presentó a sus 22 chicas de las cuales hay varias con chance. Carabobo, mejor no pierdo tiempo, la señora Ysabel Rodríguez, sabe de belleza lo que sabe de diseño. Hoy le toca a Aragua, habrá que esperar y ver si este año no trepan a la pasarela un lote de jóvenes pasadas de peso.

NADA EXTRAORDINARIO

Hace casi un año Leonardo Villalobos se instaló en República Dominicana con su esposa Yomily Corredor, su hija Ivana Chiquinquirá y su perrita Abril. Allá en La Antilla Mayor, Juan Ramón Gómez Díaz, presidente del grupo de medios Telemicro, le invitó a trabajar para sus empresas. Actualmente Villalobos es gerente de Producción de Telecentro, canal 13, y tiene en carpeta varios proyectos para 2017. El canal, que aloja los canales Telemicro y Digital 15, estaría estrenando nuevos estudios de televisión para el desarrollo de las producciones. Entre los que figura un programa humorístico dominical en la mañana, un espacio meridiano de variedades, una producción diaria en la mañana estilo al magazine “Despierta América”, de la cadena Univisión. Otro de los grandes proyectos que tiene en carpeta es producir telenovelas con talento y técnicos dominicanos. El plan es hacer historias de 20 a 25 capítulos y de ñapa capacitar a actores y técnicos para manejar el formato y el lenguaje de las telenovelas. También me enteré que las historias las va a escribir él junto con su esposa. Ahora me pregunto, un señor que tiene tantos compromisos y trabajo por hacer qué hace preparándose para debutar en una obra de teatro. Por otra parte, Leonardo Villalobos como actor no ha dado la talla, pero él insiste y estará en la sala Ravelo del Teatro Nacional de Santo Domingo, con la obra “La gemela de mi mujer”. Según mi libélula “La chapedora de Cap Cana”, el rating sabatino no está dando los resultados esperados por el dueño, y viendo algunas de las maravillas que ha incluido en el fulano “Sábado Extraordinario” dicen los detractores del maracucho que se le cayó el extra y quedó lo ordinario. Demasiado acartonado en su show, donde replica el sket que hacía en nuestro país junto a Doña Gumersinda y al Moreno Michael, en “Súper Sábado Sensacional, sólo que esta vez lo acompaña la Beba Rojas, en plan de bomba sexy llamada “Lupita”, y Villalobos en la piel de un falso Pancho Villa.

CONTARÁ SU VERDAD

En medio de los líos legales que vive Luis Miguel en Los Ángeles y su compromiso por acudir a la audiencia en los tribunales. Ahora el llamado “Sol de México” comienza a ver una luz con un video que ha provocado la expectativa de fans, curiosos y público en general, ante el anuncio de Netflix de estrenar en exclusiva la bioserie autorizada de su vida y estará disponible para miembros de la plataforma en América Latina y en España en el 2018. La serie es producida por “Gato Grande”, una alianza MGM y un grupo de empresarios mexicanos compuesto por Miguel Alemán Magnani, Antonio Cue Sánchez Navarro y José Luis Ramírez Magnani. Luis Miguel, con su nuevo rostro, y elegante traje aparece en una espectacular residencia y hasta baila con sus característicos movimientos. Cabe destacar que todavía la serie no tiene nombre y el actor principal no está confirmado. El abogado de Luismi, Rafael Heredia, indicó que con los abogados de Alejandro Fernández están tratando de llegar a un acuerdo, pues “El Sol” no tiene dinero para cubrir los 7 millones de la demanda, pero lo último es que Luismi fue visto el jueves conduciendo el famoso Rolls Royce sobre el cual existe orden de embargo y del cual dijo ante un tribunal que desconocía su paradero.

¿CASTING TRAMOYADO

El viernes 5 de mayo se realizó la selección de las aspirantes al título de Miss Bolívar, organizado por doña Luisa Lucchi, directora del casting regional. De 21 candidatas sólo quedaron 10 que se disputarán la banda guayanesa. Según mi libélula “La melcocha de guasipati”, el evento estuvo animado por puros orientales: Henrys Silva, Fanny Otatti y Melany Barreto, nieta de Doña Lucchi. Me cuenta mi revoloteadora que el show musical fue exageradamente pobre, en donde no se presentó ninguna figura reconocida del ambiente farandulero. En cuanto a las chicas, cuentan que ese grupito de 10 seleccionadas ya estuvo en Caracas, y Osmel las vio y la única que le gustó fue una joven llamada Ángela Zárraga, aunque dicen mis libes que esa no es la favorita de Lucchi. También me contaron que todo ique estaba fríamente calculado, como diría el Chapulín Colorado, pues antes de que el jurado terminara la votación, misia Lucchi ya había armado su tramoya y entregado a los animadores la lista de las 10 finalistas. Así se lo contó a mis libélulas uno de los apoderados del micrófono de esa noche.

DEBERÁ ENTREGAR

Hace unos días se filtró que Renato Barabino, Mister Venezuela 2016, estaría muy disgustado, pues luego de que animara junto a Mariángel Ruiz y Henrys Silva “La Magia de ser gris”, digo Miss, no lo volvieron a tomar en cuenta para nada, pese a que le habían prometido que entraría en Portada´s. Dicen que ese fue el detonante que lo obligó a renunciar al título y no tener que entregar el pesado trapo de la belleza masculina. Al parecer, el productor principal del “Tornado de la belleza”, digo temporada, conocido como “Uñita encajada”, hablo del mismo que le prohibió al grupo de aspirantes a Mister Venezuela 2017 que tuvieran contacto con la prensa, porque los periodistas son un grupete de tóxicos, ique llamó a Barabino y supuestamente bajo amenaza de demanda el chamo tendrá que estar para entregar la banda. ¿Qué tal? Sería bueno conocer las razones por las que el Mister Venezuela 2016 quedó “anulado” en el canal de La Colina. Ojalá en algún momento Renato suelte la lengua y cuente qué pasó.

GALLITO PICAFLOR

Paso a otro brollo –como diría mi libélula agüita de sapo- que salpica al cantante mexicano Cristian Castro, y como dicen “que a la tercera va la vencida”, fiel a sus palabras de que se quería volver a casar, “El Gallito Feliz” el pasado viernes pidió matrimonio a su nueva y desconocida novia, Carol Victoria Urban, quien se dedica a la música clásica como violinista. Pero como Cristian es bien fantoche me cuenta mi libélula “La Guereja” que se le ocurrió la brillante idea de contratar un anuncio en un diario de la Ciudad de México. Me cuentan que la pareja se conoció en Italia, donde la joven residía, se hicieron amigos y poco a poco surgió el amor. Con decirles que hasta su mamita, la Verónica Castro, se enteró por el anuncio en prensa. Y aprovechó para desearle lo mejor a su retoñito. No es la primera vez que Cristian suelta el circo, recuerden hace dos años, cuando a través de las redes sociales le pedía a Marjorie de Sousa, que le diera un hijito. En el aviso aparecido en la sección “Gente!” del diario Reforma , el cantante pide la mano a su actual pareja, originaria de Toluca. Las bodas no son un terreno nuevo para Castro, quien estuvo casado de 2004 a 2009, con la argentina Valeria Liberman y anteriormente, entre 2003 y 2004, con la uruguaya Gabriela Bo. Además es padre de tres niños: Mikhail Zaratustra y Simone Candy Castro Liberman, fruto de su primer matrimonio; y Rafaella Castro, hija de su romance con la colombiana Paola Erazo.

Chao… 😎