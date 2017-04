Arjona se defiende sobre polémica entrevista en CNN

Este jueves Ricardo Arjona aclaró lo que en realidad sucedió en días pasados cuando abandonó la entrevista que un comunicador de CNN le realizaba.

Sobre los comentarios -negativos o positivos— que recibe en las redes sociales, Arjona señaló no engancharse con ellos, pues afirma lo que se escribe ahí es un reflejo de lo que cada persona vive al momento de hacer juicios acerca de alguien más.

Pese a este incidente, Arjona aseguró que no es de las personas que se molesta por las críticas que puede llegar a recibir.

“A mí me gusta todo lo que es frío o caliente, tibio nada, para el medio hay mucha gente, a mí me gusta estar en uno u otro, me gusta abandonar algo o entrarle a morir, por lo que una cosa u otra (ser amado u odiado) vienen de un acontecimiento que es la pasión, incluso el odio, así que para mí no hay ningún lío”, destacó.