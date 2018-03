Cameron Díaz le dio “una pausa” la actuación

Foto: Agencias Foto: Agencias

Cameron Díaz, una de las actrices más sensuales y preparadas de la industria de Hollywood, habría puesto fin a toda su carrera como actriz. Según reveló la también actriz Selma Blair.

La actriz se reunió para almorzar con Blair, con quien hablaron sobre una posible secuela de la cinta ‘The sweetest thing’, pero Díaz dijo que esto no iba a ser posible porque la actuación había terminado definitivamente para ella.

En la entrevista con el portal Metro, Blair dijo: “Quiero decir que Cameron no necesita hacer más películas. Tiene una vida muy buena, no sé lo que se necesitaría para que ella regrese. Ella es feliz”.

Aunque Díaz no ha dicho nada al respecto, hace algunos días fue fotografiada en las calles de Beverly Hills, y por su vestimenta ancha y aumento de peso, el portal Radar Online dijo que la actriz de ‘Locura de amor en Las Vegas’ podría estar ocultando su primer hijo, junto al músico Benji Madden.

Cabe recordar que el último trabajo de la actriz en el séptimo arte fue el que hizo dentro de la cinta ‘Nuestro video prohibido’, y que en 2019 saldrá a la luz ‘Sherk 5’, cinta en la que le da vida con su voz a la princesa Fiona.

Después de esto, Cameron ha hecho todo lo posible para mantenerse lejos de los lentes, aunque en 2016 volvió a sonar su nombre cuando lanzó su segundo libro ‘The Longevity Book: The Science of Aging, the Biology of Strength, and the Privilege of Time‘.

Vía: Agencias