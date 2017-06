Comediante Kathy Griffin genera polémica. ¡Entérate por qué!

Aunque la figura de Donald Trump genera constante material para el mundo del espectáculo, la más reciente performance de la comediante estadounidense Kathy Griffin provocó sentimientos encontrados.

La popular actriz publicó una imagen donde aparecía levantando la cabeza de un maniquí como si fuese la cabeza decapitada del presidente de Estados Unidos.

Aunque algunos celebraron la escena, otros manifestaron su repudio por la sangrienta y violenta imagen. Algunos incluso pidieron en redes sociales que la artista fuera encarcelada por su agresiva manifestación.

Pronto, el propio mandatario usó su cuenta de Twitter para opinar al respecto. “Mis hijos, especialmente mi hijo de 11 años, Barron, quedaron muy impactados con esto. Enfermo!”, escribió Trump, y agregó que la comediante debería “estar avergonzada de si misma”.

Todo eso llevó a la estrella a emitir un video donde se mostró arrepentida por la publicación y ofreció unas sentidas disculpas.

“Me disculpo sinceramente Soy comediante, me pasé de la raya, fui demasiado lejos la imagen es muy perturbadora. Entiendo cómo ofende a la gente. No fue chistoso, lo entiendo. He cometido errores en mi carrera, lo seguiré haciendo. Les pido que me disculpen. Les ruego que me perdonen, fui demasiado lejos y estuve mal“, dijo en la grabación difundida este solo horas después de publicada la polémica foto.