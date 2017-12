Conozca las películas más buscadas en Google este 2017

Foto: Agencias Foto: Agencias

Muchas películas han sido buscadas por los usuarios de la internet para poder verlas online en diversas páginas gratuitas. Este viernes te presentamos las 10 películas más solicitadas por los usuarios.

1. It: la famosa novela de Stephen King tuvo su estreno en septiembre. En su primer semana en Estados Unidos su taquilla fue de USD 123 millones. La segunda parte de la historia podrá verse en 2019.

2. La Bella y La Bestia: clásico animado de Disney que fue rehecho filmando a actores de carne y hueso; algunos quedaron con forma humana para las cámaras y otros fueron convertidos en personajes hechos con computadoras.

3. Wonder Woman: Fue la película más taquillera del verano en EEUU. Fue tan exitosa que su directora Patty Jenkins es ahora una de las cineastas mejor pagas.

4. Get Out: fue una película que se convirtió en una de las más exitosas. En su semana de estreno en Estados Unidos recaudó más de USD 30 millones.

5. La Liga de la Justicia: Era una de las películas más esperadas para los fanáticos del género de superhéroes y la oportunidad de DC Comics para demostrar que podía contar una buena historia como Marvel.

6. Logan: Una apuesta fuerte en la historia del personaje más popular del cómic X-Men, de Marvel, en un futuro no muy lejano.

7. Baby Driver: una película de verano de acción y comedia que marcó la diferencia con su gran banda sonora. En su primera semana logró USD 39 millones en Estados Unidos, 5 millones más de los que se invirtieron en su producción.

8. Guardians of the Galaxy Vol. 2: La primera película de la saga sorprendió a muchos y generó fanáticos de inmediato, así que había demasiada presión sobre la secuela. Pese a que no agradó a la mayoría, consiguió USD 145 millones en su semana de estreno.

9. Hidden Figures: Una película sobre tres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA y que fueron poco recordadas. Nadie esperaba grandes repercusiones pero terminó compitiendo en taquilla con Rogue One, uno de los spin-off de Star Wars.

10. Dunkirk: Fue presentada como la obra maestra del cineasta Christopher Nolan y una de las mejores películas de guerra de todos los tiempos.

Vía: GV