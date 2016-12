Daniela Alvarado: De la acontecida Juana, a la corrupta Karla

Fotos: Cortesía Fotos: Cortesía

Mientras ella permanecía algo cómoda en su habitación, posiblemente junto a algunos peluches e intentando recuperarse de un dolor de cabeza que le aquejaba, quien suscribe estas líneas estaba apostado en la redacción web del Primer Diario de Aragua para establecer contacto con la actriz venezolana, a quien tenemos tiempo sin ver por la pantalla chica, se trata de Daniela Alvarado, intérprete que ha logrado importantes participaciones en el Cine Venezolano, como ocurre en la actualidad, pues participa en “El Show de Willi”, razón por la cual la contactamos, para que nos hablara sobre este proyecto.

La hija de los también intérpretes, Carmen Julia Álvarez y Daniel Alvarado, nos ofreció unos breves minutos de su tiempo para hablarnos de su personaje en el largometraje del realizador Fernando Venturini, así como de su vida personal y de otros proyectos que la mantienen activa. Conocimos qué la traerá de nuevo a la pantalla grande y nos reímos un poco con algunas interrogantes que la hicieron desprender esa gracia que la caracteriza y que posiblemente la hacen ser una actriz multifacética.

Tu personaje en “El Show de Willi” se llama Karla ¿Qué nos puedes adelantar de ella?

“Es una ejecutiva del canal, es una de las gerentes del canal de televisión y tiene un puesto importante. Es difícil de explicar, ya que ella es la gerente de programación, por ello tendrían que verla”.

¿Será Karla la encargada de descubrir unos hechos de corrupción por allí ocultos que involucran a la directiva del canal donde Willi emite su reality show?

“No no! Ella ya es un hecho de corrupción andante, ella ya es bien corrupta y bien baja (risas)”.

¿Qué tiene de diferente “El Show de Willi” a otro largometraje producido en el país?

“Es muy divertido, pasan demasiadas cosas, demasiadas acciones a nivel de cosas que se ejecutan. Eso para editarlo debe haber sido muy dificil, por la cantidad de eventos que ocurren….”.

Ya en anteriores ocasiones has participado en otras comedias del Cine Venezolano, como por ejemplo, “Una Abuela Virgen”, ¿Te gusta la comedia?

“Me encanta! me encanta! Bueno, no todo no! pero me dedico a las dos cosas pues, trato de cubrir las dos cosas, que si el drama y la comedia. Es divertida y agradable”.

Algo no me quedó claro, ¿Eres la villana o la buena de la película?

“Ahí no hay ni buena ni mala, mi Amor! Eso no es una telenovela! Son personas con defectos, con virtudes, algunos muy corruptos, otros muy básicos, con intereses, otros que no les interesan a los demás… es lo que se maneja normalmente en un canal de televisión”.

Y en la realidad, ¿Te consideras la villana o la buena de la historia?

“Lo que pasa es que yo no soy ni buena, ni mala. Yo soy normalita, tipo básica. He aprendido a traves de los años que el que obra mal, le va mal! Tarde o temprano lo que tu haces son acciones reflejadas en el universo. Todo lo que tu ejecutas tiene sus consecuencias y hay que tener cuidado con lo que efectuas hacia los demás por supuesto, entonces, hay que tener mucho cuidado de no ensuciar tu alma”.

¿Por qué crees que algunas personas te ven como la villana?

“Me estoy enterando por ti! Wow. No mi amor, todo el mundo sabe quien soy yo! Yo no ando con poses, me da mucho fastidio de estar echando un cuento que no es. Pienso que es extremadamente agotador decir una cosa delante de la gente. Yo llegaría a mi casa agotada de estarle echando un cuento a la gente y en mi casa ser otra persona, porque me parece innecesario y ridículo. En realidad yo no le he hecho daño a nadie no me he metido con nadie, no le he quitado el trabajo a nadie, no le he metido el pie a nadie… Quien dice eso debe verse en el espejo”.

Hace poco viviste una lamentable episodio a través de las redes sociales, motivado a un comentario malsano de una persona, ¿Crees que las personas deben criticar a las figuras públicas a través de las redes sociales, en lugar de generar un feedback?

“No! Creo que no. Desde que existen las redes sociales, todo el mundo tiene como un poder, porque yo tengo mi cuenta y yo puedo decir lo que me venga en gana y es lamentable también que todo el mundo sabe de todo, de política, de arquitectura, de medicina, missologos, de moda, de actuación, osea, sabe de todo y eso no es así… yo me he aguantado que me digan de todo y no me importa y son cosas que me resbalan, porque la gente cree que te conoce porque a lo mejor te ha visto en television o en cine y hacen comentarios… Lo que a mi me ocurrio, fue algo inconcebible. Yo nunca me he metido con nadie y no voy a permitir que venga alguien y se meta con mi familia que es lo mas sagrado. No me arrepiento porque siento que hay que marcar un precedente. Porque yo soy figura pública, yo me tengo que aguantar que alguien me ofenda a alguien que se me murió? Mi hermano tenía 42 años, no le tocaba morirse, entiendes? Y nadie tiene ni la menor idea de lo que he vivido durante estos días, por ello no tengo por que permitir que se metan con lo mas sagrado y le dije, eres una grandísima hija de p…, y no me arrepiento. Agradezco el apoyo en el alma”.

¿Qué conservas de aquella niña que veíamos en “Los MiniPop”?

“La cantidad de muñecos que tengo (risas). Tengo peluches, no muñecos de plástico, Nenucos, no (risas). Tengo muuuuchos peluches. Cosas de La Sirenita”.

¿Y de la época de “Ada”?

“La cantiidad de veces qe tuve que trabajar hasta la madrugada y el haber conocido a Reinaldo Lancaster, que fue el director”.

¿Te consideras una chica rebelde como la interpretada en “A Todo Corazón” o eres totalmente diferente?

“No vale. Melissa lo que estaba, era pobrecita! Ejecutaba sus acciones desde la pasión y el amor y las ejecutaba mal. Yo creo que el hecho de decir esto me gusta y esto no es tener personalidad”.

¿A cuál de tus personajes interpretados en el cine o la televisión te pareces?

“Yo creo que todos tienen algo de mí, pero nunca he sido mentirosa como Dileidy, quien es la tipa más mentirosa que he interpretado (risas). Nunca he sido tan intensa como Mariú, ni tan habladora como Pilar, por ejemplo. Ni tan refranera como Angélica, ni tan acontecida como Juana”.

No me gusta tocar la intimidad de mis entrevistados, pero si mal no estoy informado, estas soltera actualmente ¿No sientes que tu corazón grita y solicita un príncipe azul?

“Ay no, ahorita no… es que tengo muchas cosas que hacer ahorita. A mí me encantaria compartir con alguien que le eche pichón a la vida como yo. Tener un hombre a mi lado y ser mamá, pero justo ahorita, ahorita, ahorita, es como atravesado. Para tener una relación tienes que dedicarle tiempo, tu compromiso. Tienes que comprometerte con la otra persona porque merece respeto. Eso es importante y ahora no tengo tiempo y como yo soy muy independiente desde los 19 años, me gusta mi soledad y me siento cómoda en mi posición”.

Tenemos tiempo sin verte en una telenovela, salvo las reposiciones actuales de algunas de ellas ¿Qué me puedes indicar de “Gritos del Corazón”, nombre tentativo de una producción en la que se dice trabajarás?

“Me estoy enterando. Chico, me estás dando unos datos que yo ni sabía! Ni sé de lo que me estas hablando. No me han llamado ni para saludarme, ni para saber como estoy. Hasta donde tengo entendido la única telenovela que se está haciendo ahorita es la de Mónica Montañes, “Para Verte Mejor”, con la cual tengo muchas esperanzas de que la televisión crezca, porque está tan paupérrima, tan nefasta y tan pobre, que espero que cause algo de emoción”.

¿Cómo ves la Televisión Venezolana en la actualidad?

“Negra! Lo que pasa es que yo creo que el tiempo que pude hacer telenovelas, hasta hace 5 o 6 años, yo tuve la oportunidad de ver cosas buenas. Ahorita lo que me provoca es agarrar un jarrón y reventar el televisor. Lo más

triste es que ellos creen que se la están comiendo y uno tiene acceso a tanto contenido internacional, películas, series, Netflix, que produce sus propias series… hay tantas series, que tu dices: me vas a echar el mismo cuento? Están como aburridos! La situacion ecónomica, la situación del país, la Ley de Contenido, influye en eso, pero cuando te autocensuras y pierdes la creatividad y no tienes plata, retírate! Por eso digo que tengo esperanzas en la telenovela de Mónica (Montañes), para que se reactive el horario de las 9 de la noche. Uno tuvo la oportunidad de ver tantas cosas buenas y tienes la oportunidad… “.

¿Crees que un show como el de “Willi”, podría ser visto en la actualidad en la Televisión Venezolana?

“Nooo! jajaja No, no, no, no, no! Porque tienes cosas fuertes y bastante delicadas. A nivel de tema como tal, se tocan cosas delicadas y ni aqui, ni en ninguna parte tendría cabida”.

¿Cómo fue el trabajar con Fernando Venturini?

“Él me da mucha risa, porque yo le decía: por qué a mí! Amilcar y yo somos pareja en la película y nos metiamos mucho con él. Nosotros repetíamos mucho las escenas y Amilcar le cantaba mucho. “El Show de Willi”, tiene demasiados eventos y cuando no te cubres la espalda, pierdes todo. Desde un primer momento, él (el director) me respetó mucho y yo a él y eso lo agradezco”.

¿Y con el resto del elenco?

“Con Amilcar me toco todo el tiempo y con gente que entraba y salía. Al resto del elenco lo conocía”.

¿No te preocupa que la película se exhiba en una época de coyuntura económica que ha elevado el costo de la boletería y a su vez a ocasionado que se registre una disminución en cuanto a la concurrencia de personas a las salas de cine?

“Es lo mismo a hace tres meses. Si tu gastas para ver a un superhéroe, que yo también lo gasto porque me gusta, por qué no gastar con “El Show de Willi”. Yo creo que todo depende del boca a boca y de que la gente la recomiende”.

Volviendo al tema de la soltería, ¿Qué hay de “Solteras Indisponibles”? ¿Será ese tu nuevo proyecto cinematográfico?

“Nos divertimos mucho haciéndola. Hay peliculas en fila y le tocará estrenarse en Febrero de 2017. Es una comedia romántica que está chévere y es muy inteligente. La dirigió Carlos Malavé”.

¿Te veremos nuevamente junto a Carmen Julia Álvarez en algún proyecto, ya sea en cine, teatro o televisión?

“Ojalá! Estoy comprometida con lo mío y ella con lo de ella. Ahorita está con “Papita, La Serie” y una obra de teatro”.

Daniela, hay algo que me llama mucho la atención y creo que compartimos esa pasión de ver las series de televisión, ¿Cuál es tu show favorito?

“Yo soy enferma de eso. Yo me vuelo loca! Soy seriadicta. Creo que veo mas de 30. Al cumlir los 30 años, mi mamá me hizo una torta con las 30 series que veía. Las veo todas, mas una! Desde las mejores, hasta las que nos ve nadie. Yo digo: eso no va a servir, no habrá segunda temporada y tengo una lengua de sapo muchacho! Efectivamente no sirve. Ahorita mi obsesión es Viola Davis y Tatiana Maslany”.

¿Quisieras trabajar algún día en una serie norteamericana?

“Yo Feliz! Mátenme! (risas) ¿De dónde me tengo que lanzar para conseguir un personaje? (risas)”.

Como productora que eres, ¿Crees que podría algún día desarrollarse en el país este formato, más allá de la clásica telenovela?

“Yo creo que sí, lo que pasa es que se necesita el equipo humano y la parte económica. Sí se podría hacer. Lo que pasa también es que vivímos en un país, como dijo un productor internacional: ‘si venimos aquí, por cuestiones de costo nos sale muy barato, ¿pero qué seguridad nos dan que el actor viva para la segunda temporada? Porque aquí matan a las personas’. A ese punto hemos llegado”.

Coordenadas

Twitter e Instagram: @danialvarado323