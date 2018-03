Demi Lovato de paciente a socia de su clínica de rehabilitación

Foto: Archivo Foto: Archivo

La cantante de 25 años de edad, Demi Lovato, es el mejor ejemplo si de superación se trata, pues la intérprete de temas como Heart Attack y Sorry not sorry, logró dejar a un lado su adicción a las drogas y supo tratar a tiempo el trastorno bipolar que le fue diagnosticado hace unos cuantos años.

El centro de rehabilitación CAST jugó un papel fundamental en este proceso, por ello, ya sana y con proyectos en mente, Demi Lovato se une como socia, para ayudar y retribuirle a otras personas lo que hicieron con ella.

Desde que ingresó al centro de rehabilitación CAST en el año 2013, se observa a una Demi Lovato más calmada, madura y con mejores proyectos. Tras superar su adicción a las drogas, y tratar el trastorno bipolar que padece, la también actriz ha decidido unirse al negocio, quizás, como gesto de agradecimiento por toda la ayuda que le brindaron en su momento.

“Es importante que encuentres tiempo para las cosas que son importantes para ti y CAST es algo que me toca muy de cerca. Yo misma estuve en uno de sus programas. Fue así como logré mi sobriedad. Poder ser ahora la copropietaria es un sueño hecho realidad, y es una buena manera de inspirar a mis fans antes de cada actuación, comprobar que estén bien y prepararlos para lo que viene después. Espero que pueda inspirarles a hacer algo bueno con sus vidas, a cambiar y, por suerte, a aprender a quererse a sí mismos”, confirma Lovato a Entertainment Tonight.

También se dio a conocer que el fundador de CAST, Mike Bayer, ofrecerá terapias gratuitas a aquellos seguidores de la joven artista que lo hayan solicitado y asistan a uno de los conciertos de su actual gira musical por Estados Unidos, Tell Me You Love Me Tour. En uno de sus recientes conciertos en San Diego, se le pudo observar con un grupo de jóvenes -sobrevivientes a la masacre del instituto de Parkland (Florida)- y los animó a seguir adelante.

