Elvis Presley: 40 años de leyenda

Conocido como “El Rey del Rock and Roll” o simplemente “El Rey”, Elvis Presley se convirtió en el ícono legendario del rock and roll y la música norteamericana, interpretando canciones imposibles de olvidar como Hound Dog, Jailhouse Rock, Stuck on You y Suspicius mind.

Este 16 de agosto se cumplen 40 años de su muerte física. Pero muchos dicen que la leyenda no ha muerto, pues su influencia se mantiene viva y más aún cuando muchas personas, en las calles de ciudades como Las Vegas o Los Ángeles, siguen su memoria reproduciendo su apariencia y forma de vestir.

Y es que la influencia musical de Elvis Presley es imborrable y viene del pop, el country e incluso de la música gospel que escuchaba cuando era joven aún.

A esto se une que fue una estrella de la gran pantalla, con una participación en 33 películas exitosas.

Sus principales atributos como artista fueron enmarcados en la sensualidad, el carisma y el buen humor. Además, siempre fue reconocido por su humildad y su calidad humana demostrada durante toda su vida.

Las teorías de un Elvis vivo

A pesar de que se informó que Presley falleció a causa de una ataque al corazón producto de las drogas que consumía con frecuencia, algunas personas consideran como cierta la teoría de que el artista aún vive o se mantuvo con vida unos años más.

De acuerdo con estas especulaciones, la tumba de Elvis se mantuvo vacía, haciendo referencia a una teoría que estuvo fuera de la escena pública en una vecindad en Michigan.

Una de las pruebas de esta teoría explica que su segundo nombre Aaron no fue bien escrito en su tumba, mientras que el certificado de su muerte también fue mal redactado.

Otras teorías también afirman que pudo haber cambiado de identidad con otra persona que de verdad falleció en su lugar en 1977.

Dicha teoría responde a ideas en las que ha sido visto un ciudadano con los mismos rasgos de Elvis, además de los mismos gustos y las mismas cicatrices que tenía cuando joven.

Supuestamente esta persona evita el contacto con cualquier cámara.

La cultura de la imitación

La cultura de las representaciones de Elvis Presley existen incluso antes de su muerte.

De hecho, se considera que el primero que lo imitó fue un joven llamado Carl Cheesie Nelson, de Arkansas, de quien se afirma que se tomó una fotografía junto con el mismísimo artista.

Más adelante, otras personas se dedicaron a imitar al artista ya fuese en voz o en la manera de moverse, dentro e incluso fuera de Las Vegas.

Se ha dado a conocer que alguno de estos imitadores creen que fueron elegidos por el mismo Elvis para representarlo en vida tras su muerte “para hacer llegar su palabra”, según indican.

Existen, incluso, categorías de representaciones de Elvis donde los imitadores pueden imitar su voz, su vestimenta, su comportamiento, y hasta la escritura de canciones.

Aunado a ello, se han creado concursos donde es galardonada la mejor representación de Elvis, en diferentes partes de Estados Unidos eincluso en otros continentes como Europa y Asia.

