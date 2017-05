Eva Longoria tratará de replicar éxito de “How to be a Latin Lover” con “Lowriders”

Tras el éxito comercial de Eugenio Derbez y “How to be a Latin Lover”, Eva Longoria tratará de replicar ese tirón con el drama familiar “Lowriders”, una meta que la actriz considera fundamental para que Hollywood continúe creando historias destinadas al público hispano.

“Los hispanos acuden en masa a los cines”, indicó la intérprete tejana, de 42 años.

Según las estadísticas de la Asociación del Cine de EE.UU. (MPAA), los hispanos son la minoría que ve más películas en el país. En 2016, el 23 por ciento de los espectadores que compraron entradas en los cines era de origen hispano, una comunidad que representa el 18 por ciento de la población total en el país.

La clave para que un proyecto de temática “hispana” se convierta en una historia de éxito reside, en opinión de Longoria, en la calidad del guion y el carisma de los personajes.

“Vi ‘How to be a Latin Lover y me pareció fantástica”, reconoció la artista de origen mexicano. “La clave es que posee un guion genial y personajes estupendos. Pero es fundamental crear una historia que llegue a una audiencia más amplia. Y ‘Lowriders’, al igual que el filme de Derbez, lo es”, añadió.