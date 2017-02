Harrison Ford vuelve a sufrir un otro accidente aéreo

Foto: Archivo Foto: Archivo

El famoso actor estaba conduciendo un avión privado Husky, de motor sencillo, cundo ocurrió el incidente, este lunes.

Según NBC News, Ford estaba tratando de aterrizar la aeronave en el aeropuerto John Wayne, en Orange County, California, cuando confundió la pista de aterrizaje con la pista de rodaje, acto que representa una violación de las reglas de seguridad de la Administración de Aviación Federal.

Luego del aparatoso aterrizaje, el actor preguntó a los controladores si el avión que estaba en la pista “debía estar” allí. En ese momento, le informaron del error que había cometido. La aeronave que estaba en ese lugar, y con la que estuvo a punto de chocar, era de American Airlines, y tenía 110 pasajeros a bordo, además de la tripulación de 6 personas.

Ford es un conocido aficionado de las aeronaves, pero no es un experto en su conducción, ya que esta no es la primera vez que es víctima de accidentes aéreos. Hace dos años, en Venice, California, el veterano actor sufrió un “trauma moderado” después de estrellar un pequeño y antiguo avión en un campo de golf, informa The Washington Post.

También estuvo envuelto en un accidente en el estado de Nebraska, en 2000. Según dijo en 2013, la aviación le ayudó a “reinventar” su vida.

Vía: Agencias