Janet Jackson se separa tres meses después de dar a luz a su hija

Foto: Archivo Foto: Archivo

La legendaria cantante Janet Jackson se separa de su marido Wissam Al Mana. Así lo indica el medio Page Six. Añade que aunque hay fuentes que indican que la ruptura es amistosa, por otro lado gente cercana a la pareja asegura que es todo lo contrario y que Janet ya estaba cansada de la actitud controladora de su marido durante su embarazo.

La pareja había contraído nupcias en 2012 y dieron la bienvenida a su hija Eissa, ahora de tres meses, el pasado mes de enero. Una noticia que llenaba al matrimonio de dicha y que no hacía presagiar lo que estaba por llegar.

Al Mana y Jackson han demostrado ser muy privados en cuanto a su vida personal se refiere. La cantante de 50 años tan sólo compartió una foto de su barriguita en estado de gestación con la revista People para confirmar la llegada de su primer bebé.

“Agradecemos a Dios por esta bendición”, decía para dicha publicación de manera exclusiva. En febrero, una fuente informó a la misma revista de que la pareja estaba de maravilla con su pequeña y que la cantante estaba feliz con la maternidad.

Incluso un testigo de su viaje a Londres apenas tres semanas después de dar a luz dijo a la publicación dijo: “Janet se ve estupenda. Estuvo en la tienda durante media hora e iba a lo suyo. Estaba muy relajada y saludable”, explicó.

La realidad, en cambio, no parece ser esa y la pareja de casi cinco años ha puesto punto y final a su relación al poco tiempo de ser padres. Janet cambió de religión y se convirtió al Islam. Pero parece que no sirvió de nada. El primer medio en dar la noticia ha sido Mail on Sunday.

Vía: Agencias