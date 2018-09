Jennifer López sufrió una aparatosa caída en su show en Las Vegas

Foto: Agencias Foto: Agencias

Jennifer López sufrió una bochornosa caída el fin de semana durante su show “All I Have” en Las Vegas. La diva latina se resbaló arriba del escenario mientras saludaba a algunos de sus fanáticos.

Sin perder ni un paso JLO se levantó elegantemente y continuó cantando su tema “Dance Again”. Un usuario de Twitter compartió el vídeo de la caída y aseguró que la intérprete se manejó como “toda una profesional”.

En el público se encontraban Jessica alba, Sofia Vergara, Dua Lipa y Becky G., que a pesar de presenciar la caída quedaron deslumbradas con el show y posaron junto con la artista para una foto. También estaban Selena Gómez y Alex Rodríguez.

López también publicó la foto del grupo en su cuenta y escribió: “Noche divertida con estas bellezas @jessicaalba, @dualipa, @iambeckyg @sofiavergara y @arod que también es una belleza”.

La artista también compartió en sus historias de Instagram el tierno mensaje de texto que le envió Selena Gómez después del show: “¡Quería decirte cuanto me inspiraste esta noche! ¡Jamás me había sentido tan libre en mi vida! ¡Gracias! ¡Quiero decirte que Dios piensa que eres increíble! Me habló a través de tu espectáculo esta noche. ¡Me hizo sentir como una mujer! Te amo tanto!”.

Vía: El Farandi