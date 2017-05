Jim Carrey reapareció en público y habló sobre su nuevo aspecto

Jim Carrey sorprendió a sus miles de seguidores cuando en abril publicó una imagen en Twitter en la que aparece desmejorado, con una barba canosa y el cabello largo.

Ahora, a un mes de ello, la estrella de Hollywood reapareció frente a cámaras de TV como invitado en el programa de Jimmy Kimmel. Allí habló de su nuevo aspecto y llamaron la atención sus deprimentes respuestas.

Al ingresar al set, el actor fue recibido con un largo y caluroso aplauso, tras ello dijo: “Quería ver cuánto tiempo aguantaban, y en realidad es incómodo”. Luego explicó cuán diferente se siente ahora.

“No me malinterpreten. Jim Carrey es un gran personaje y tuve suerte de quedarme con el papel. Pero ya no pienso en él como si fuera yo”, afirmó Carrey.

Carrey también se refirió a los comentarios sobre su barba.

“En verdad, no pueden pensar en otra cosa. Y donde sea que vaya, se convierte en una historia. En este momento, es una celebridad mayor que yo. Tiene su propio Twitter (…). La pregunta no es por qué tengo barba, sino por qué me dejo la barba y me rasuro las bolas”.