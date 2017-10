Joaquín Sabina destaca la pasión, el calor y la fidelidad del público argentino

Foto: EFE Foto: EFE

El cantautor español Joaquín Sabina aseguró este lunes que el público de Argentina, donde se encuentra con su gira “Lo niego todo”, es “caliente” y “muy apasionado” y destacó que aunque cuesta conquistarlos al principio, luego se vuelven “muy fieles”.

En una rueda de prensa en Buenos Aires, donde ofrecerá 11 de los 18 conciertos que tiene programados en Argentina, hizo hincapié en el fuerte vínculo que tiene con el país y dijo que “está siempre” en sus canciones, explícita o implícitamente, porque, entre otras cosas, el tango es “la primera y mejor” música urbana, que es la que a él le gusta hacer.

“Yo sé que Argentina y Buenos Aires dan unas vueltas tremendas y que todo cambia mucho, pero para mí siempre es igual: la estética porteña es la del tango, la del rock and roll, la del barrio, la de (Jorge Luis) Borges”, apuntó antes de señalar que llegó a tener “planes serios” de comprarse un apartamento en la ciudad, aunque finalmente se truncaron.

El músico afirmó que siempre se siente arropado en el país porque el público es “caliente” y “muy apasionado”, más que el español y que, incluso, el del resto de países de la región.

“Cuando me dicen en Madrid: ‘vos sos argentino’, que me lo dicen mucho como un piropo, yo me lo tomo en serio” porque esa “poesía del barrio” que se hace en el país “me identifica mucho”, apuntó.

Vía: EFE