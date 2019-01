Karen Martello y Brenda Rovero ponen fin a su relación

View this post on Instagram

Los quiero hacer partícipe de esto porque desde que me casé, los hice testigos de mi relación y de una parte de mi vida privada, hoy me parece necesario ser honesta con ustedes y comunicarles que mi matrimonio se terminó, no voy a explicar las razones porque son detalles muy íntimos, pero efectivamente una de las partes decidió rehacer su vida. Cada quien rehace su vida como quiere y con quien quiere. Yo en este período me dedico a lo mejor que me dio mi relación pasada: mis hijos, me dedico a mí y a mi vida profesional. Es por esto que les pido respeto y comprensión para mi y para ellos, a los que no quiero ver involucrados ni afectados. Gracias a los que me apoyan. Gracias por su comprensión🙏🏽