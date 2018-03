Khloe Kardashian reveló el sexo de su bebé

Foto: Archivo Foto: Archivo

La principal estrella del reality show Keeping Up With The Kardashians!, Khloe Kardashian, reveló el sexo de su primer bebé con Tristan Thompson durante un episodio de este programa que actualmente se transmite por E! Entertainment.

“Durante un viaje en San Francisco con sus hermanas Kim Kardashian y Kourtney Kardashian, Kylie Jenner llama a Khloé para darle los resultados a su doctor”, dice la sinopsis de este nuevo episodio que pronto estará disponible en Latinoámerica, aunque ya se estrenó en los Estados Unidos.

Recordemos que hace un buen tiempo, Kim Kardashian y Kylie Jenner le dieron la bienvenida a sus hijas Chicago West y Stormi Webster.

Con ifnromación de Globovisión.com