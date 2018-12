La fantasía de Mariah Carey empapó Madrid de orgullo navideño

Foto: EFE Foto: EFE

Orejas de reno, brillantina, guirnaldas y gorros de Papa Noel… Tras 18 años sin pisar la ciudad y el país, la irrupción de Mariah Carey en la capital española con su gira de villancicos se vivió como un acontecimiento social y una fiesta de puro orgullo navideño, no apta para los prejuicios.

La megadiva estadounidense, que marcó una época del pop vocal junto con Whitney Houston y se convirtió en la artista femenina de mayores ventas durante los años 90, irrumpió en el WiZink Center ante 7.500 espectadores para sumergir al público durante unos 80 intensos minutos en una fantasía blanca, como una gigantesca bola de cristal a la que no le ha faltado ni nieve en suspensión.

Ningún otro solista ha conseguido nunca en EE.UU. los 18 números uno que atesora. Para esta gira, que comenzó a celebrar en 2014 de forma alternativa y que concluye hoy en Madrid, Carey (Huntington, 1969) se ha centrado específicamente en uno, “All I Want For Christmas Is You”, el undécimo sencillo de mayor éxito comercial de todos los tiempos y fuente creciente de “royalties” cada diciembre.

No extraña entonces que la neoyorquina se haya limitado a entonar un solo single del sobresaliente decimoquinto disco de estudio que lanzó hace pocas semanas, “Caution”, y unos pocos éxitos extemporáneos (con la sorpresa de “Emotions”) para regodearse a gusto en los dos álbumes temáticos de su carrera, “Merry Christmas” (1994) y “Merry Christmas II You” (2010).

“¡Muchas gracias!”, ha chapurreado Carey en castellano, lengua en la que que ha prometido regresar cantando la próxima vez… Que no pasen otros 18 años para la fantasía neoyorquina.

Vía: EFE