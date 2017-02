Lego Batman superó a 50 Shades Darker en la cartelera estadounidense (+Video)

Foto: Archivo Foto: Archivo

La segunda parte de 50 Shades of Grey titulada 50 Shades Darker, no logró superar las expectativas en la taquilla de cine estadounidense al no poder alcanzar la posición número 1 en la cartelera en su semana de estreno, siendo vencida por la cinta animada Lego Batman Movie.

Lego Batman Movie logró recaudar $55 millones en su primer fin de semana, la cinta contó con un presupuesto de producción de unos $80 millones, y cuenta con las voces de Will Arnet, Michael Cera, Rosario Dawson y Zach Galifianakis.

Por su parte, 50 Shades Darker tuvo un total de $46 millones entre viernes, sábado y domingo, cifra que se acerca a su presupuesto de producción, el cual fue de $55 millones, pero que no la ayudó a apoderarse del primer lugar.

El tercer lugar en la cartelera lo ocupa otro estreno, el film John Wick: Chapter Two, protagonizado por Keanu Reeves, con un total de $30 millones, mientras que la posición número 4 se la llevó la cinta de suspenso de M. Night Shyamalan titulada Split.