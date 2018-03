Luis Olavarrieta se despide de Televen

El periodista y productor, Luis Olavarrieta anunció a través de su cuenta en la red social Instagram la decisión de dejar Televen.

En sus líneas agradece a Patricia González “quien me dio todas las posibilidades para convertirme en productor general. Gracias a su confianza desarrollé espacios acordes a lo que tanto anhelaba, de esas oportunidades nacieron #DetrasDeLasCamaras y #RostrosDelCrimen”, detalló, al tiempo que agradeció a Karla Samaniego “por su guía y paciencia”.

Al finalizar, aclaró que no abandona Venezuela y que solo se trata de una decisión personal.

“No me voy del país y esta decisión, personal, fue tomada hace más de un mes, no se debe a presiones ni tampoco a ninguna circunstancia en particular. Pido evitar rumores.”