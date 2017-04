Maluma cantará en inglés

Maluma practica sus letras para cantarlas pronto en inglés. || Foto: Archivo Maluma practica sus letras para cantarlas pronto en inglés. || Foto: Archivo

El cantante colombiano Maluma anunció este miércoles que se está preparando para cantar en inglés, aunque no pretende abandonar sus raíces latinas y urbanas, durante su charla en el segundo día de la conferencia de la revista Billboard, antesala a la entrega de sus premios anuales el próximo jueves.

“Quiero hacer música en inglés. Es un gusto personal que me quiero dar -dijo el reguetonero de 23 años-. Sé que me lo voy a disfrutar mucho. Me estoy preparando desde hace meses”.

El cantante detalló que lleva bastante tiempo escuchando música en inglés, y a la vez viaja con un profesor con quien trabaja en ampliar su vocabulario y mejorar su pronunciación.

“Sin embargo, eso no quiere decir que me voy a alejar de mi mundo latino, del que estoy enamorado”, afirmó.

“¡Puede ser en espanglish! A los estadounidenses les encanta cantar en español. Fíjense en el éxito de ‘Despacito'”, indicó el colombiano en referencia al éxito de Luis Fonsi con Daddy Yankee, que ya supera las mil millones de vistas en YouTube.

El reguetonero contó que se cuida mucho a la hora de colgar algo en las redes sociales, y destacó que el secreto de su éxito radica en ser “auténtico, disciplinado y agradecido”, tres valores con los que se rige, no sólo en sus redes sociales, sino en su vida también, que reconoce haberlos aprendido en su casa.

Vía: EFE