María Gabriela Páez está en espera de su segundo bebé

Así le dimos la sorpresa a Papi…y así queremos anunciarle que muy pronto en casa de #LosFigueiraPáez seremos CUATRO…👨‍👦+🤰🏽=❓ Se viene otro #Baby_LaPaez 💑 #EnLaDulceEspera #Embarazados #BebeEnCamino #FotoAlbum 📷…👆🏼 _________________________________________________________ Gracias por ser nuestros cómplices 👩‍👦🎁🚴🏻‍♂️ @DanielaFernandezPhoto 📷 @Mauryjhe_Balloon 🎈

A post shared by María Gabriela Páez (@gaby_lapaez) on Mar 6, 2018 at 5:09pm PST