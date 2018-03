Mariah Carey protagonizó la portada de la revista V

Fotos: Agencias Fotos: Agencias

Mariah Carey presentó a través de sus redes sociales la portada de la revista V, de la cual es protagonista y donde ofreció una agradable entrevista donde habla un poco de sus próximos proyectos.

La diva neoyorquina invitó a Stephen Gan de V, a unas copas de vino y para hablar de su vuelta a los estudios de la mano de Roc Nation, del poder de la composición de canciones y de la intersección del pop y el hip-hop.

SG Escucho que estás de vuelta al studio.

MC Estoy en el estudio empezando un nuevo disco de música normal.

SG ¿Música normal?

MC Me refiero que no es un disco de Navidad (risas). Estoy empezando, y trabajando con Roc Nation ahora, así que está genial. Tuve una increíble reunión, solo una buena reunión musical con Jay Brown, Jay-Z y Tata (Tyran Smith), quien es una persona increíble. Nosotros solo lanzamos una ideas, así que estamos empezando desde el punto musical, de, ¿cual es el gancho? Tiene que hacerse de esa manera.

SG ¿Cómo alguien como tú se une a Roc Nation y forma equipo con Jay-Z? ¿Cómo sucede la conversación, “Volvamos al estudio de grabación?” ¿Es todo eso orgánico?

MC Bueno, la primera vez que trabajé con Jay Z fue en Rainbow, en la canción Heartbreaker. Estabamos en Mr Chow en Nueva York, esto era antes de que todo el mundo le conociera. Pero nosotros, los amantes del hip hop, sabíamos quien era, y le admiraba mucho, su talento, de dónde venía, toda su historia y todo. Entonces hablamos esa noche y terminamos colaborando. Hice algo por él una vez, y luego hablamos sobre él haciendo esto por mí, así que esa fue la primera vez que trabajamos juntos. Simplemente tenemos una historia como amigos y como colaboradores, por lo que es algo que ya está establecido. Ahora, he estado conociendo mucho mejor a Jay Brown: siempre he sabido quién era y realmente lo respetaba y lo admiraba mucho. La forma en que hace negocios es simplemente impresionante, ¿entiendes lo que quiero decir? Como, realmente hicieron un trabajo increíble juntos, él y Jay. Y los dos se llaman Jay [risas]. Así que hemos estado yendo y viniendo con diferentes escritores, diferentes ideas. Cuando digo escritores, quiero decir co-escritores, porque soy escritora.

SG Por supuesto. ¿Que es lo que quieres que la gente sepa de tu forma de escribir?

MC Es algo en lo que creo que mucha gente no da demasiado crédito a las mujeres, salvo que seas muy visible por como tocas la guitarra o que estás detrás del piano la mayor parte del tiempo. También tengo esa cosa de diva adjunta a mí; Quiero decir, estoy sentada aquí haciendo una entrevista en lencería. Pero estaba como, ¡vas a entender que esto es lo que voy a usar! ¿Por qué debería usar algo incómodo? Esto es lo que me gusta.

SG Como ha sido el proceso, ¿trabajar en nueva música?

MC Ya he estado en el studio el año pasado y el año anterior a ese, solo jugando y haciendo alguna música y otras cosas. No quiero revelar demasiado sobre con quien estoy trabajando pero como artista estoy tomando un enfoque diferente. Creo que es como un nuevo comienzo. Mucha gente ve la otra imagen. Ellos ven esta diva, ven el pelo, el maquillaje, cuerpo, ropa, lo que sea, los gestos con la mano y ellos piensan, oh. No piensan en una escritora. Pero yo lo primero que veo de mi es que soy escritora y luego cantante. Eso es lo que más me gusta.

SG ¿Como sientes, “ok, es momento de dar el salto, es momento de grabar, es el momento de crear, el momento de prepararse?

MC Antes, estaba en un lugar diferente en términos de con quién estaba trabajando por el lado comercial de las cosas, que es todo. Son todo negocios, de verdad. Primero me considero más un músico que una persona de negocios, no necesariamente pienso en las cosas de esa manera; es la música primero. Eso es lo más importante para mí. Es por eso que creo que no ha habido esa sinergia de, oh Dios mío, vamos a hacer este momento a la moda con Mariah. Quiero decir, solo ciertas personas lo entienden. Es por eso que amamos tanto a Karl [Lagerfeld]. Creo que tiene algo del elemento kitsch [risas]. Ciertas personas entienden eso: “Déjenla entrar y sean extravagantes y diviértanse, haremos tomas bonitas, y es lo que es”. En el negocio de la música, si te importan los Grammy y envías tus cosas antes de un cierto período de tiempo, quieres tu single antes del verano, y luego deseas tener tu disco a la venta antes de la fecha límite que dan los Grammys, que ha cambiado. Francamente, cariño, me importa un comino. Quiero decir, tengo cinco Grammys. Eso es lindo. Hay personas que han estado haciendo esto la mitad del tiempo que tienen el doble de Grammys. Gané dos premios Grammy el primer año que comencé, pero después de eso, los Grammys se ponen en plan: “No vamos con las personas que están vendiendo muchos discos y son populares; vamos a ir por el camino opuesto. “Así que me perdí algunos años. No estaba amargada por eso. Yo estaba como, bien, supongo que no estoy parada descalza en el escenario cantando e intentando ir de cierta manera. Soy solo yo.

SG ¡Si! Hay honestidad real ahí.

MC Quiero decir, dime la verdad. Si me vieras caminando de repente con, no sé, tirantes, pantalones anchos, probablemente habría un sujetador de neón con una camisa de esmoquin baja, algunos cabellos verdes, probablemente pequeños pantalones cortos, botas altas…, estarías en plan, ¿de qué diablos va estar? Sin embargo, si alguien más lo hiciera, sería como, oh Dios mío, genio, es el paraíso. [Risas.] No estoy tratando de burlarme de la forma en que alguien analiza algo. Personalmente, no me importa, me gusta lo que me gusta. Así que siento que me estaría esforzando demasiado si de repente dijera, creo que haré lo del cabello rosado. ¡No! De hecho, me gusta el color de mi cabello. Como, me doy diferentes sombras de rubio o rubio oscuro, pero eso no es cambiar las cosas de modo drástico.

SG Se está enfocando con lo que quieres y lo que crees que funciona para ti. Es algo bueno. Creo que estás constantemente esculpiendo y formando la imagen de Mariah, y es inquebrantable en lo que te gusta. Eso es realmente loable: la gente viene y se va, las modas entran y salen, y tu tienes poder permanente, haciendo lo tuyo. Eso es muy raro

MC Lo aprecio

SG Karl te describe como alguien muy genuina y conmovedora. Si no hubiera honestidad, no creo que hubieras influido en la cantidad de personas que tú en tu vida.

MC Quiero decir, así es como me siento. Pero la verdad es que la mayoría de las personas, si me conocen, me conocen por las canciones más conocidas. O, tal vez cuando estaban pasando por cierta experiencia, escucharon una canción en la radio que los afectó de una manera específica. La gente vendrá y me mostrará un tatuaje de todo el lado de su cuerpo con una canción llamada Side Effects, un dúo con Young Jeezy producido por Scott Storch, del álbum E = MC². Es bastante asombroso; esa no fue una canción exitosa. De hecho, puedes conectarte a Internet y ver los tatuajes de diferentes fans. Ese es el elogio más grande y más alto que pueda imaginar: tatuaron letras que escribí en un lado de su cuerpo.

SG Los fans han cambiado tanto durante los años.

MC Todo es totalmente diferente de cuando comencé de niña. Todo lo que sabía era la radio. La primera vez que escuché mi canción en la radio, me flipó. No podía creerlo. Viví esa experiencia; No la cambiaría. Recuerdo escribir “Fantasy” y luego ver cómo evolucionaba, y ser capaz de colar a Ol ‘Dirty Bastard en la canción [risas]. Ahora, todavía escuchándola y que la gente camine por la calle, [la voz grave] “Me & Mariah…”, diciendo raps golpes de ODB para mí … Ahora, todos dirán: “Oh, es tan innovador, un artista pop que trabaja con raperos”. ! “Estoy como, ¿hablas en serio? ¿Sabes cuánta mierda tuve que pasar solo para poder trabajar con alguien del hip hop? No fue hecho porque pensara que era guay. Sí, pensé que era genial en el sentido de divertirme, pero no era como si estuviera tratando de ser algo que no era. Ahora, todos los géneros están mezclados. En aquel entonces, la categoría de rap acababa de comenzar.

SG ¿Hay algo que te gustara decir a la gente joven ahí fuera?

MC Tiendo a no clasificar a las personas en categorías, porque cuando todavía era una niña, era como, nunca olvidaré lo que se siente ser una niña y ser malentendida. ¡De verdad! Debido a que soy birracial, esa es una de las cosas que muchos de mis admiradores, de todas las edades y procedencias diferentes, suelen hablar conmigo. Ellos dicen, [tu música] me ayudó a superar esto. Mucha gente es como, me ayudaste a salir del armario con mis padres porque una canción como “Outside” del álbum Butterfly, describe sentirse diferente a los demás y no tener personas que entiendan. Al crecer, no había ese ídolo que dijera, es exactamente como yo. Entonces, fue una combinación de muchas personas diferentes las que me inspiraron. Solo tenía que irme. Pero creo que hay personas y ciertas canciones que he hecho que son cortes de álbumes profundos que la mayoría de la gente no sabe. Pero la “lambily” [“familia de corderos”, el nombre de Carey para sus fans] y ellos están en plan, estas canciones me ayudan a protegerme.. Lo que trato de hacer es hacer canciones con las que otras personas se relacionen.

SG ¿Qué artistas jóvenes te inspiran?

MC Bueno, Childish Gambino; disfruto de muchas personas en las que no pensarías. Desde que era pequeña, solo ha sido, ¿qué canción me gusta en la radio? Tomaría la radio de la cocina y escucharía debajo de las sábanas. Eso es lo único que podría ponerme a dormir, escuchar música, dejarme arrullar por la música. Hemos perdido mucha gente legendaria en los últimos años. George Michael, obviamente Prince, y tanta gente que extrañamos. Pero hay tanta gente con mucho talento por ahí ahora. Amo a Kierra Sheard, una artista de gospel que es hija de Karen Clark Sheard; eso es algo que me inspirará. Pero también podría haber un joven rapero que conoceré de otro país, que estoy, como, wow. Tienes que mantener una mente abierta. Tener la oportunidad de ser escuchado es casi más difícil porque antes era como: Tienes una canción exitosa; está en la radio. Boom, ahí estás. Ahora, nunca sabes lo que vas a escuchar de un día para otro, lo cual es genial, pero creo que acorta la vida del artista, tal vez. Podría estar equivocada.

SG Pareces tan feliz ahora.

MC ¿De verdad?

SG Si.

MC Ah, ¡eso está bien! Llegué a un lugar donde podría pasar a lo siguiente y a lo siguiente. He tenido que superar muchas cosas durante el año pasado y esas son cosas de las que personalmente no quiero hablar, pero ahora estamos aquí, así que está bien.

