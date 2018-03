Meryl Streep pasea por San Miguel de Allende y se toma fotos con fans

Meryl Streep visitó San Miguel de Allende, justo al día siguiente de haber estado en la ceremonia de entrega de los Premios Oscar en Los Ángeles. La actriz estadounidense fue reconocida por algunas personas, y ella fue muy amable con todos, aceptando tomarse foto con ellos.

El fotógrafo Christopher Esqueda, quien es pareja de la actriz Rosana Nájera dijo: “Estábamos cenando en un restaurante de San Miguel de Allende, y por casualidad la vimos en la mesa de al lado. Fuimos bastante prudentes, y cuando se iba sólo le pedí una foto, que amablemente aceptó.

Streep recorrió el centro de la ciudad, y en la calle San Francisco entró a la tienda de artesanías ‘El Caracol’, donde su encargado Alex Jáuregui también la reconoció.

“Yo estaba emocionado por haberme encontrado con ella. Le dije que soy súper fan de sus películas, en especial de ‘El Diablo viste a la Moda’. Hablamos por unos cuatro o cinco minutos, mi tienda le pareció maravillosa. Me abrazó y antes de tomarnos la foto me quería peinar, y me dijo: ‘no necesitas peinarte’. Es una dulzura”, dijo el joven, quien compartió en Instagram la foto que se tomara con la estrella de Hollywood.