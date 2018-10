Nicolas Cage negó haber cometido violación

|| Foto: Agencias || Foto: Agencias

El actor norteamericano Nicolas Cage negó en una rueda de prensa las acusaciones de Vickie Park, mujer que lo acusó de violarla en el mes de septiembre, durante un festival de cine en Viena.

Un representante del actor, junto a la exesposa de Nicolas Cage, Alice Kim ya habían negado las acusaciones de Park, catalogándolas de “absurdas”.

“Ya he hecho mi declaración sobre este tema, pero no hubo nada de esto, sólo para dejarlo claro”, agregó Nicolas Cage en la rueda de prensa.

Sobre una supuesta renuncia al mundo de la actuación para dedicarse a la dirección, comentó “esos rumores no son ciertos; quiero continuar actuando, pero no quiere decir que no vuelva a la dirección algún día”.

Cage presentó la cinta “Mandy”, producida por el italocanadiense Panos Cosmatos, donde interpretó al personaje Red Miller, quien se enamoró de la protagonista Mandy. Más adelante, Mandy es asesinada por una secta y empieza la venganza por parte de Red Miller, quien tendrá que explorar los ambientes rurales de América. EFE