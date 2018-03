No te pierdas los Tuits que Macaulay Culkin dedicó a los Óscar

Foto: Archivo Foto: Archivo

Desde su casa, vestido con un smokey negro, Macaulay Culkin, dio su versión de los Óscar, a su divertida y entretenida manera por medio de su cuenta en twitter, bien lejos de la conocida gala. Aunque los actores polémicos y directores enrollados en escándalos no se salvaron de sus malos comentarios

“Estaré tuiteando sobre los Oscar está noche, pero no los estaré mirando. ¿Alguna sugerencia?”, dijo el actor a sus más de 40 millones de seguidores en Twitter.

El protagonista de Mi Pobre Angelito brindó una brillante y cínica visión de toda la ceremonia, publicando una serie de tuits y fotos de las cosas que afirmaba estar haciendo en lugar de ver la gala.

Pero eso no fue todo, ya que también se tomó el tiempo de realizar ácidos comentarios sobre sus colegas que fueron denunciados por acoso sexual.

Casey Affleck y James Franco fueron algunos de sus blancos. “Casey Affleck no pudo hacerlo porque estaba estancado en la década de 1950”, escribió. En cuanto a Franco, Culkin jugó con el nombre de la última película del actor para calificarlo de “desastre”.

Cuando La forma del agua recibió el premio a la mejor película, fue contundente sobre esa obra de Guillermo del Toro: “El agua toma la forma de cualquier contenedor en el que se encuentre, toda la película es pura mierda”.

Water takes the shape of whatever container it is in, this entire movie is horse shit. #Oscars — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) March 5, 2018

Here's some things I'm doing instead of watching the #oscars 5. Toejam & Earl pic.twitter.com/w2jWutHw83 — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) March 5, 2018

Here's some things I'm doing instead of watching the #oscars 4. Painting my toenails pic.twitter.com/uMBLTBcOTz — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) March 5, 2018

Here's some things I'm doing instead of watching the #oscars 3. Playing with myself pic.twitter.com/LOtfu2NMsN — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) March 5, 2018

Here's some things I'm doing instead of watching the #oscars 2. Play guitar pic.twitter.com/DmYChHumGq — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) March 5, 2018