Norah Suárez: Nunca me planteé tener hijos

Norah Suárez dio vida a muchos de los personajes cómicos preferidos de los años 80 y 90. // Foto: Cortesía GV

Norah Suárez, actriz y humorista, conocida por personajes como “Escarlata” y “Maite Delado”, así como participaciones extraordinarias en el Show de Joselo y Radio Rochela, narró cómo los episodios más nostálgicos de su vida han dado pie a los encuentros con el éxito.

Uno de esos momentos claves fue, sin duda, la partida de su madre, quien falleció cuando ella aún era una joven adolescente y le supuso un reto inmenso, que tiempo después la armó con un valor incalculable que la llevaría muy lejos.

“Yo me convertí como una hermana-madre para mis hermanos, porque yo era la mayor y bueno yo los ayudé mucho, pero no fue fácil, porque fui tan consentida que no sabía ni freír un huevo”, reveló la actriz en el programa En Íntimo.

El comienzo de una leyenda

Hablar de Norah Suárez es hacer referencia a una leyenda del humor criollo. En 1983 arrancó con el Show de Joselo; pero si hay que hablar de protagonistas en su historia es necesario hablar del ídolo Renny Ottolina, importante por demás en el comienzo de su gran carrera.

Pero el desenlace de aquella historia inició, por extraño que parezca, con un rechazo del comediante mexicano Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, quien le llegó a decir que no servía para la comedia.

“Iba llorando por los pasillos de Rctv cuando me topé con un ángel que fue quien me invitó a ser parte del Show de Joselo y ahí comenzó todo”, indicó.

Una carrera que fue prioridad

La actriz reveló que siempre se centró en su desarrollo profesional y no se planteó la posibilidad de tener hijos. Afirmó que la persona con la que se casó tampoco le inspiró para hacer una familia.

“Cuando se es exitoso profesional uno cree que es para siempre y yo no pensé en dedicarme a tener hijos y la persona con la que estuve tampoco me inspiraba eso”, recalcó.

Señaló que su sobrina se convirtió a largo plazo en su hija y que, gracias a ella, ahora es abuela y ambas acaparan todo su amor.

Vía: Cortesía GV