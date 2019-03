Ozuna domina primera edición Premios Tu Música Urbano

Foto: EFE Foto: EFE

El puertorriqueño Ozuna dominó este jueves con seis galardones la primera edición de los Premios Tu Música Urbano, en la que se resaltaron los 30 años del género y se exaltó la carrera de Daddy Yankee, indiscutiblemente el artista urbano de mayor renombre a nivel mundial.

Ozuna cargó con los premios de Artista del Año, Artista Urbano Masculino, Álbum del Año por “Aura”, Remezcla del Año por “Te boté”, Colaboración Internacional del Año por “Vaina loca” junto al colombiano Manuel Turizo y Video del Año por “El Farsante” junto al dominicano Romeo Santos.

En la remezcla de “Te boté” también aparecen los puertorriqueños Bad Bunny, Nicky Jam, Casper Mágico, Darell y Nio García.

Al recibir el premio de Álbum del Año en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan, Ozuna destacó ante la audiencia que no importa lo que una persona haya hecho en su pasado “ni lo que te haya marcado, lo importante es lo que estés haciendo ahora”.

Estas declaraciones podrían ser adjudicadas a la controversia sobre un video en que aparece masturbándose para una página pornográfica homosexual.

Tras la controversia, Ozuna dijo que participó en el video porque necesitaba dinero para mantener a su familia.

Otros artistas que recibieron múltiples galardones fueron Daddy Yankee, con tres premios, al igual que Natti Natasha.

Mientras que el dúo de Wisin y Yandel, Brytiago y Darell lograron dos premios cada uno.

Daddy Yankee recibió el Premio Humanitario del Año, Compositor del Año Internacional y Canción del Año por “Dura”.

Natti Natasha, por su parte, fue galardonada como Artista Extranjera Femenina, Canción artista extranjera por “Sin pijama” junto a Becky G, de cuyo tema también ganó a Mejor Vídeo Urbano Internacional.

Otros siete artistas también fueron reconocidos en la gala de este jueves por su trayectoria: Wisin y Yandel, Ivy Queen, Vico C, Zion y Lennox, Tego Calderón, Tito “El Bambino” y Don Omar.

No obstante, Vico C, Tego Calderón y Don Omar no acudieron a la cita.

Vía: EFE