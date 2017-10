Pablo Montero besó a fans equivocado

El cantante Pablo Montero dio una presentación especial este fin de semana en la boda de la senadora mexicana, Iris Vianey Mendoza, en la Ciudad de México y se llevó una gran sorpresa al besar a una de las asistentes que resultó ser un hombre.

Según el video difundido, el intérprete de 43 años fue abordado por Lucía Cabañas, cuyo nombre real es Lucio, quien consiguió que Montero dejara de cantar “Se me olvidó otra vez” para darle un beso en la boca.

Tras darse cuenta de la situación, Lucía detalló que Pablo lo haló para darle un beso. “Yo quería quitarme pero no me dio chance. No esperaba que sucediera eso, jamás me aventé a besarlo”, agregó.