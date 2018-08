Prakriti Maduro ya es mamá de gemelos

Y bueno… llegaron a este mundo a enseñarnos a amar más. Llegaron a este mundo a mirar con esa pureza que me derrite. Llegaron a este mundo a los brazos y pechos de su mamá leona que los abraza y alimenta juntos sin pestañear. Llegaron a este mundo a enseñarnos a ser sus papás. Que alegría cargarlos, cantarles, besarlos, conocerlos. Bienvenidos Avila y Gala Rasquin Maduro. Mis cachorritos amados. Que el mundo y la vida los mire de vuelta con la dulzura con la que ustedes miran.

