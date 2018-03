Rocío Higuera podría volver “en íntimo”

Foto: Archivo Foto: Archivo

Luego de su polémica salida de Globovisión, la periodista Rocío Higuera, recordada por conducir programas como Sábado en la Noche, Globovisión Espectáculos y En íntimo, utilizó sus redes sociales para preguntarle a sus seguidores si les gustaría que volviese a la pantalla chica.

En la imagen compartida por Higuera puede leerse: “¿Será que nos volvemos a ver? ¿En íntimo? No sé, yo aquí pensando”. Además, escribió junto a la publicación: “Es que se me ocurre que podríamos tener una cita… Pero no sé… Qué opinan ustedes????”.

De inmediato, sus seguidores llenaron el post de comentarios pidiéndole que regresara. “Si por favor, ya los domingos no son iguales, ni los sábados en la noche tampoco”, “En Íntimo, en público, como sea…”, son algunos de los mensajes que pueden leerse.

No obstante, el regreso de Rocío a la televisión no sería precisamente a Globovisión, sino a El Venezolano TV.

