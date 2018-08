Selena Gomez comparte su secreto para perder peso

Selena Gomez compartió un consejo de belleza que ella realiza todos los días para bajar de peso, además de otros beneficios que ofrece a la salud, el consumo del jengibre.

Como invitada en el programa de James Corden, Selena dijo que está consumiendo un trozo diario de jengibre para perder peso, además de que fortalece el sistema inmune.

“Amo los shots de jengibre. De hecho me como un trozo cada mañana, es muy bueno, no te enfermas. Mata todo por dentro, las cosas malas y no te enfermas”.