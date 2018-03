“Somos TVS” viene a alegrar las mañanas de los maracayeros

Esta pareja promete entretener a su audiencia con grandes ocurrencias. || Foto: Pedro Lara Esta pareja promete entretener a su audiencia con grandes ocurrencias. || Foto: Pedro Lara

El Súper Canal del Centro, TVS, inició un magazine informativo que refresca la pantalla desde las 10:00 de la mañana, en el que los moderadores Stephanie Sánchez y Jonathan Salastey se adueñan de este espacio con buena música, baile y temas de interés.

El programa “Somos TVS” es producido y conducido por periodistas, quienes tienen la responsabilidad de informar a la colectividad del acontecer diario pero de la manera más fresca posible.

Con el propósito de rescatar las pantallas, recrear y dar espacios para desarrollar y dar a conocer el intelecto de cada profesional, fue creado “Somos TVS”, un magazine informativo y divertido que los hará salir de la rutina de lunes a viernes.

Este espacio viene a dar a conocer temas de interés a la colectividad, así como también se le suma el programa “Bienestar Contigo”, en donde tendrán a especialistas con los que el público desde sus hogares podrá interactuar y tener una consulta en vivo.

Producción comprometida

La producción del programa, está conformada por personal preparado y comprometido con el tema del espacio, así como con el personal que lo conduce, lo producen periodistas y lo conducen periodistas, así que se mantiene el hilo informativo e imparcial.

“Somos TVS”, es un programa conducido por periodistas, de larga trayectoria y que son reconocidos en la entidad como lo son Jonathan Salastey y Stephanie Sánchez, quienes con su carisma y autenticidad ponen la fiesta en “Somos TVS”.

La producción del programa está a cargo de Kenji Millán, Edward Ferreira y el propio Salastey, quienes junto a un equipo de profesionales hacen de las mañanas un motivo más para sonreír y aprovechar de la vida que es una sola, por ello hay que disfrutarlo.

Conductores “relajados”

Jonathan Salastey, reconocido periodista, quien fungió como el titular de la fuente de política por cuatro años, afirmó que ya necesitaba un respiro, “estaba cansado de estár siempre con trajes y acartonado, hoy ya ni medias uso con los zapatos” (risas).

“Mi experiencia ha sido gratificante pero ya estaba cansado de la rutina de salir a diario en busca del hecho noticioso, la situación país amerita un cambio en el vivir de nosotros los periodistas, más cuando sufrimos a acceder a las fuentes”, resaltó el conductor de “Somos TVS.

Salastey agradeció a sus fuentes, “pero me cansé y quería explorar otras facetas ya que siendo un periodista de política no me permitía estar un poco más relajado y espontáneo, esto no es solo un magazine informativo, vamos más allá de la noticia en un magazine fresco”.

Por su parte, Stephanie Sánchez, compañera de Salastey en Somos TVS afirmó que siempre le ha encantado hacer entrevistas y se siente muy cómoda, esto se puede apreciar en las pantallas de TVS desde las 10:00 de la mañana.

“Pasé por varias fuentes, fui periodista de la tarde en información general, esta experiencia me dejo muchas enseñanzas, conocer a muchas personas, pero sobre todo a mis colegas quienes ahora son mis amigos”, acotó Sánchez.

Esta talentosa periodista afirmó que se siente feliz de hacer lo que hace pues Somos TVS es un espacio para drenar y ver la vida de otra manera, “quiero que el público se refleje en la alegría, que disfruten la vida, hay suficiente caos en el exterior cono para que nosotros también hagamos un caos, que la gente vea una luz en la crisis que hay”.

¡Sintonízalos!

Puedes disfrutar de Somos TVS por las pantallas del Súper Canal del Centro, de lunes a viernes desde las 10:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, con la conducción de Stephanie Sánchez y Jonathan Salastey. Síguelos a través de sus redes sociales @stephaniesdc @jsperiodista @SomosTvs