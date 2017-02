Will Smith ya no participará en el film de acción real de Dumbo

Foto: Archivo Foto: Archivo

Con Disney preparando varias películas de acción real de sus filmes de animación más famosos de la historia, sabemos ahora más detalles de la nueva película que prepara Tim Burton del clásico de 1941 Dumbo.

Según informa Deadline, Will Smith finalmente no protagonizará la película de acción real del adorable elefante de Disney. El actor no se había comprometido con el filme y no funcionaron las conversaciones por las razones habituales que son el salario y su agenda.

A pesar de todo, el estudio sigue adelante con la película de Dumbo con un guion escrito por Ehren Kruger, guionista de la franquicia de Transformers.

Mientras esperamos más detalles, recuerda que Disney tiene previsto de estrenar su última película de acción real que se trata nada menos que de La Bella y la Bestia con Emma Watson y que se estrenará el próximo 17 de marzo.

