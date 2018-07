Anzoátegui y Táchira abrirán jornada dos de la Liga Futve

Foto: archivo Foto: archivo

Los equipos Deportivo Anzoátegui y Deportivo Táchira chocarán este sábado en el inicio de la jornada 2 del Torneo Clausura de la Liga Profesional del Fútbol Venezolano (Liga Futve), ambas oncenas buscarán su primera victoria del certamen, tras las caídas que sufrieron en la primera fecha.

A partir de las tres y media de la tarde, el Deportivo Táchira tratará de pasar la página ante la derrota sufrida por el Zulia Fútbol Club. Para ello, el equipo dirigido por el español Alex Pallares apelará al buen juego mostrado históricamente ante los orientales, ante quienes se ha enfrentado en 22 ocasiones, dejando récord de 10 victorias, cinco empates y siete derrotas.

En tanto, los aurirojos saldrán a competir por el primer triunfo del semestre, tras el revés 2-0 que sufrieron ante Mineros de Guayana. El equipo dirigido por José “Patón” González apelará a la juventud de su plantilla, esto sin olvidarse que deben conseguir la mayor cantidad de puntos para evitar el descenso a Segunda División.

En el último cotejo jugado por ambas oncenas, los aurinegros consiguieron un empate a dos tantos. Este partido se jugó por el Torneo Apertura en el Polideportivo Pueblo Nuevo de San Cristóbal.

Seguidamente, el Carabobo Fútbol Club recibirá a Estudiantes de Caracas en el estadio Metropolitano de Cabudare, debido a las refacciones que sufre su casa original, el estadio Misael Delgado de Valencia.

Los carabobeños intentarán sumar los primeros tres puntos del certamen, luego del empate a un tanto frente a Estudiantes de Mérida. Los dirigidos por el colombiano Wilson Gutierrez saldrán a la cancha comandados por los letales atacantes Aguiles Ocanto y Tommy Tovar.

La última ocasión en la que granates y académicos se vieron las caras fue en la capital del país, específicamente en la cancha de la Universidad Santa María, por la jornada dos del Torneo Apertura 2018. En aquella oportunidad, los valencianos se impusieron por la mínima (0-1) ante los de la casa blanca con gol, desde el punto penal, de Tommy Tobar.

Los otros compromisos de este sábado lo protagonizarán Monagas Sports Club vs Atlético Venezuela y Portuguesa Fútbol Club frente a Academia Puerto Cabello.

La clasificación la comanda el Zamora Fútbol Club con tres puntos, seguido por Mineros de Guayana y Aragua Fútbol Club, respectivamente.

La jornada 1 de la Liga Futve continuará este domingo con los encuentros que sostendrán Metropolitanos vs Mineros de Guayana; Deportivo La Guaira vs Zulia Fútbol Club; Estudiantes de Mérida vs Caracas Fútbol Club; Trujillanos Fútbol Club vs Aragua Fútbol Club y cerrarán la jornada el Zamora Fútbol Club y Deportivo Lara.

AVN