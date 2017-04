Aragua FC se prepara para recibir a JBL Zulia

Foto: Prensa Aragua FC Foto: Prensa Aragua FC

El Aragua Fútbol Club, sin descanso en esta semana de Semana Santa, prepara lo que será su accionar este domingo 16 de abril cuando reciba a su similar de JBL Zulia en el Hermanos Ghersi Páez de Maracay, encuentro que se disputará a las 11:00 de la mañana con transmisión del canal televisivo TeleTTV.

Los dirigidos por Antonio Franco dejaron atrás su caída en San Cristóbal ante Deportivo Táchira para enfocarse en defender la localía que aún sigue invicta en el presente Torneo Apertura.

Los Aurirrojos no han perdido en casa, y este duelo ante el equipo zuliano no será la excepción, puesto que la tropa amarilla y rojo no tomó ni un solo día de descanso y sigue entrenando para sumar de a tres ante su afición.

Esta semana se han desarrollado los entrenamientos en la mañana, un solo turno que ha sido en el campo del Hermanos Ghersi Páez, donde el cuerpo técnico, encabezado por Tony Franco, ajusta su artillería para enfrentar a un contrincante que marcha penúltimo en la tabla, en el puesto 17° con 7 unidades.

Uno de los referentes en el mediocampo es el juvenil Edanyilber Navas. “Con buen trabajo y actitud nos preparamos para afrontar partido a partido, porque pueden ser equipos grandes o chicos, todos los partidos se viven con la misma intensidad, será un partido complicado, porque buscará sacar los puntos por la situación que viven, pero nosotros nos estamos preparando para hacer nuestro trabajo y regalarle esa alegría a nuestro gente”, comentó el jugador aurirrojo.

Navas fue el encargado de dar el pase de gol a Juan García Reyes en San Cristóbal para el tanto aurirrojo frente a Deportivo Táchira. El juvenil se ha ganado la confianza del DT, y ha aportado su talento, habilidad y destreza en el momento que es llamado desde la formación inicial, hasta el momento acumula 277 minutos en Primera División.

El duelo será a las 11:00 de la mañana en el Olímpico Hermanos Ghersi. Para el duelo una vez más estarán habilitadas las rutas de TransAragua, serán cuatro en los puntos de Palo Negro, Cagua, Terminal de Maracay y Turmero. Todas las rutas desde las 9:00 de la mañana disponibles ida y vuelta para disfrutar del encuentro como cierre de las actividades de la Semana Mayor.

Prensa Aragua FC