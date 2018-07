Bauza: “Simeone está muy cómodo en el Atlético Madrid”

Edgardo Bauza, exseleccionador de Argentina y actual entrenador de Rosario Central, dijo este jueves que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debería “convencer” a Diego Simeone, actualmente en el Atlético de Madrid, para que asuma en la Albiceleste tras la salida de Jorge Sampaoli.

“La última vez que charlé con Simeone me dio la impresión que no agarraría Argentina. Está muy cómodo en Atlético, aunque me parece el ideal para este momento”, sostuvo Bauza en diálogo con el canal TyC Sports.