Cavani: “Volvería a jugar en Italia, pero solo en el Nápoles”

El delantero uruguayo Edinson Cavani , del Paris Saint Germain aseguró este martes que en un futuro no descarta volver a “jugar en Italia”, pero subrayó que lo haría “sólo en el Nápoles”, un club con el que marcó 104 goles en tres temporadas.

“Volvería a jugar en Italia, pero sólo en el Nápoles. Me lo prometí a mí mismo y a mi familia. Cuando me fui dije que si algunas condiciones hubieran cambiado, me hubiera gustado volver a Nápoles”, afirmó Cavani, tras recibir un premio en la ciudad del sur de Italia, destacó.

El delantero del París Saint Germain afirmó además que, si terminara volviendo al Nápoles, lo haría cuando todavía siga en “buen estado de forma” y no al final de su carrera.

En su intervención, “el Matador” comentó también la final de la Liga de Campeones del pasado sábado en la que el Real Madrid conquistó su duodécima Copa de Europa tras ganar 4-1 al Juventus Turín.

“El Madrid jugó un partido perfecto contra el Juventus. Mantuvo el ritmo durante 90 minutos, mientras que los turineses apretaron mucho en la primera mitad pero bajaron en la reanudación”, aseguró.

Vía: Agencias