Eduardo Escobar llevó regalos a centros asistenciales

Eduardo Escobar junto a su familia entregaron regalos en par de centros asistenciales. // Fotos: Leonardo Torrealba Eduardo Escobar junto a su familia entregaron regalos en par de centros asistenciales. // Fotos: Leonardo Torrealba

Como es costumbre, un día antes de la llegada del Niño Jesús, el grandeliga aragüeño de Mellizos de Minnesota, Eduardo Escobar, junto a su fundación que lleva su mismo nombre, entregó regalos a los niños de los centros asistenciales del municipio Libertador, en esta ocasión fue el Seguro Social de La Ovallera y el Ambulatorio de Palo Negro.

Junto a su esposa, familiares y colaboradores de la Fundación Eduardo Escobar, el también jugador de Tigres de Aragua llegó primeramente al Seguro Social de La Ovallera, en dicho centro asistencial fue recibido por las personas que se encontraban en los alrededores que aprovecharon para tomarse la respectiva foto y autógrafos.

El parador en corto y sus colaboradores entró a la sala de emergencia pediátrica, regalando juguetes a los niños presentes, también les hizo llegar artículos de higiene, como pañales y cremas, entre otras cosas.

“Esta es una de las actividades que más disfruto junto a mis familiares y amigos, venir a estos lugares y ver la sonrisa de los niños no tiene precio, me siento muy feliz y orgulloso de hacerlo una vez más y mientras pueda siempre les brindaré una mano a estos chamos”, agregó.

El grandeliga Escobar alzó la voz ante los medios de comunicación ante un hecho que no le pareció en el Seguro Social de La Ovallera.

“En mi llegada se me informó que la prensa no podía accesar, interrumpiendo sus labores, ellos son parte de esto también y me parece un abuso que la directora del hospital lo haya prohibido, es una labor que hacemos para los niños, quienes son los más que lo necesitan”, indicó.

Una vez culminada la primera actividad, Eduardo Escobar se trasladó hasta el Ambulatorio de Palo Negro, encontrando también un gran grupo de infantes, recibiendo regalos y artículos de higiene en su totalidad.

“Desde niño mi mamá me traía a este ambulatorio y ahora que puedo ayudarlos con la gracia de Dios lo haré las veces que pueda, la sonrisa de los niños es algo que debemos preservar siempre, son nuestro futuro”, manifestó Escobar.

Por su parte, María Eugenia Pérez, directora del Ambulatorio de Palo Negro, agradeció la presencia de Eduardo Escobar en el recinto de salud.

“Es una bendición tener a una persona como él y que pueda ayudar a tantos niños en esta época del año tan especial”, resaltó.