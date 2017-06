El United no desea renovar el contrato de Ibrahimovic

Agencias Agencias

La directiva de Old Trafford ya dio aviso a Mino Raiola, agente de Zlatan Ibrahimovic, que no seguirán contando con sus servicios para la próxima campaña, indicándole que no tienen intencionesde renovar el contrato.

El sueco no permanecerá en la plantilla del Manchester United, ya que el equipo dirigido por José Mourinho decidió no renovarle el contrato y prescindir de sus servicios a partir del primero de julio.

Una de las causas de la decisión ha sido la lesión de rodilla que presentó el jugador al final de la temporada, por otro lado el impresionante salario de Ibrahimovic ha contribuido a que los “diablos rojos” dejen ir al futbolista. Su salida del club se haría oficial en algunas semanas pero Raiola y el jugador tienen la intención de mantenerse en la Premier League.

El principal motivo por el que el United no quiera contar con Ibrahimovic en su plantilla la próxima temporada es porque les parece “una locura” ofrecer una renovación estimada en unos 21,5 millones de euros, en una pieza fundamental para el equipo que no podrán utilizar al inicio de la temporada, informan medios internacionales.

Zlatan quien marcó 28 goles en 46 partidos en su primera temporada con el Manchester United, ha indicado en distintas ocasiones que no es su momento de retirarse, y si bien la intención de José Mourinho era contar con el delantero, la grave lesión que sufrió en la Europa League ha cambiado los planes del técnico.

Vía: Agencias