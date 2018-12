Escuela “Unión Deportiva Golazo” campeón de la Copa 398 años de Cagua

Foto: Cortesía Foto: Cortesía

El Gobierno del municipio Sucre a cargo de la alcaldesa Miriam Pardo premió a los ganadores del campeonato Copa 398 años de Elevación eclesiástica de Cagua que se realizó el pasado fin de semana en las instalaciones del estadio Aguirre.

En el marco de la importante fecha se le dio clausura al campeonato donde la escuela Unión Deportiva Golazo demostró su garra al titularse campeón en las distintas categorías y dio vida al balompié, demostrando el desarrollo futbolístico de la escuela dentro de la liga de fútbol del municipio Sucre.

Leomar Ortega, director municipal de deporte destacó el apoyo incondicional por parte de la mandataria local quien está enfocada en enaltecer la condición de municipio deportivo tanto en el fútbol como en otras disciplinas, asimismo, resaltó que la copa fue todo un éxito y se lograron todos los objetivos planteados y además se dio a conocer el potencial deportivo de la localidad.

Estas finales estaban destinadas a las categorías sub 10, sub 12, sub 14, donde participaron las onceabas de Unión Deportiva Golazo y Cagua Sport FC con parciales finales de 2 a 1 en la categoría sub 10, 3 a 0 en la categoría sub 12 y un contundente 6 a 0 en la categoría sub 14, mientras que en la categoría sub 16 se enfrentaron La Unión Deportiva Golazo vs Deportivo Guerrero, final en la que se obtuvo un resultado final de 4 a 2 a favor de la Unión Deportiva Golazo.

