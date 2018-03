Félix Hernández volvió a lanzar pelotas tras recibir golpe en el antebrazo

Si bien se desconoce una fecha definida para su regreso, el venezolano Félix Hernández realizó una breve sesión de lanzamientos sobre terreno plano , reseñó el sitio web de las Grandes Ligas.

El criollo, quien perdió una salida con los Marineros debido a la línea que lo golpeó en el antebrazo derecho en su debut en la Liga del Cactus, no podrá lanzar el jueves 8 de marzo, en la que sería su tercera apertura.

No obstante, Hernández lanzó 20 envíos suaves al coach de bullpen de los Marineros de Seattle, el dominicano Fleming Báez, y se mostró satisfecho con los resultados.

“Me sintió bien”, comentó el criollo. “Estoy contento. Ahora tengo que ir día a día. Quieren que me lo tome suave, pero no puedo hacer eso. Yo no soy así”, agregó.