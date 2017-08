Féminas Aurirrojas buscarán sumar ante Casa Portuguesa

Las féminas del Aragua FC busca puntos en la cuarta jornada. Foto: Prensa Aragua FC Las féminas del Aragua FC busca puntos en la cuarta jornada. Foto: Prensa Aragua FC

Este domingo 27 de Agosto las chicas de la categoría Sub 16 y Primera del Aragua Fútbol Club buscarán sumar de a tres cuando enfrenten a su similar de Casa Portuguesa, jornada 4 correspondiente del Torneo Estadal Femenino que se disputará desde las 10:00 de la mañana en el campo de Casa Portuguesa de Maracay.

En la pasada jornada 2, las Aurirrojas de la Sub 14, Sub 16 y Primera se enfrentaron ante la Academia Juan Arango en el campo de Tacita de Plata, donde a pesar de que el resultado no estuvo a su favor, demostraron su alta capacidad en el manejo del esférico y la buena preparación que mantuvieron durante la pretemporada.

Las primeras en ver acción fueron las juveniles de la Sub 14, un partido que inició a las 9:00 de la mañana con ímpetu, garra y actitud ganadora de ambos conjuntos para desplegar un buen nivel de futbol en la Ciudad Jardín. Durante el encuentro, Aragua FC estuvo con un marcador muy por debajo del equipo contrincante, hasta el momento en que Fanny Colmenarez anotara el primer tanto para el conjunto amarillo y rojo y que a pesar de descontar para las suyas no pudo hacer mucho dejando un resultado de 7-1 a favor de Academia Juan Arango.

Por su parte, el encuentro correspondiente a la categoría Sub 16 se encontró bastante parejo, por poco las damas Aurirrojas daban vuelta al marcador que se encontraba a favor del equipo contario 1 tanto por 0, pero se les hizo cuesta arriba y terminaron tropezando por la mínima. A pesar del resultado, las féminas amarillas y rojas tuvieron buenas llegadas y oportunidades de marcar el primer gol para el Aragua FC, mostraron superioridad en comparación con el otro equipo, mientras que la guardameta Carleana Patiño realizó excelentes atajadas y con ayuda de sus defensoras y demás chicas que forman parte del equipo Aurirrojo realizaron una excelente jornada.

Por último, el equipo de Primera que dirige Johan Laurens cayó en su duelo en condición de visitante con marcador de 2-0. Ahora, las féminas del Aragua FC deberán sacudirse del sabor amargo de la jornada pasada para enfrentar una nueva jornada del Torneo Estadal que le permita sumar y encaminarse en la racha positiva para subir peldaños en la tabla de posiciones.

Prensa Aragua FC