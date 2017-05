Fernando Alonso: “Quiero estar con McLaren, pero quiero ganar”

Foto: Archivo Foto: Archivo

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) ha vuelto a referirse a su futuro en la Fórmula Uno, después de dejar abierta la puerta a seguir en su equipo en 2018, pero con la condición de tener opciones de ganar el Mundial: “Quiero estar con McLaren, pero quiero ganar”.

En la comparecencia ante los medios en el día previo al inicio del Gran Premio de España en el Circuito de Barcelona-Cataluña, Alonso no escondió que después del verano, y según las opciones que vea en McLaren, no tendrá inconveniente alguno en seguir en la escudería británica o abrir negociaciones con otros equipos.

“Este es mi último año en McLaren. Quiero pensar un poco después de verano. En octubre tendré que considerar qué voy a hacer el año que viene. Si la Fórmula Uno me da una oportunidad para ganar, el Mundial será mi principal objetivo. Estoy abierto a todo”, señaló. “Los coches son mejores para conducirlos, la verdadera F1 ha vuelto con aspectos que se habían perdido en anteriores años. Los coches son mejores y me gusta esta F1. Por eso, mi primera opción es seguir aquí, pero no sólo quiero correr, sino ganar. Estoy contento con el equipo, pero no ganamos. Si en octubre estamos en posición de ganar, en 2018 querré estar con el equipo. Si no es el caso, podré hablar con cualquiera”, enfatizó.

En su comparecencia Alonso coincidió en el primer turno ante los medios con su compatriota Carlos Sainz (Toro Rosso) y el cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel (Ferrari), y no tuvo reparo alguno a la hora de admitir que el momento de su equipo no es bueno ni adecuado.

“El momento de ahora no es el mejor. Estamos por debajo del rendimiento que podemos ofrecer. Aún no hemos finalizado ni una carrera, en mi caso. El primer paso es mejorar, lo que no es difícil. El segundo es llegar a ser lo competitivos que podemos ser. Y después encontrar la fiabilidad. Ojalá acabemos los dos coches el domingo y podamos acumular kilómetros. Ojalá éste sea el punto de inflexión y que aparezca un nuevo campeonato”, deseó.

De lo sucedido en Sochi hace dos semanas, cuando no pudo ni tan siquiera dar la primera vuelta en el Gran Premio de Rusia, Alonso siguió sin ofrecer una explicación porque aseguró que aún no sabe lo que sucedió.

“No fue bueno para mí ni para el equipo no haber podido correr la carrera. Fue una situación inaceptable”, señaló Alonso, a quien en breve se le abrirá la oportunidad de luchar por un triunfo, ya que ha sido invitado por McLaren para pilotar uno de sus bólidos en las 500 Millas de Indianápolis. “La experiencia de probar el coche en Indianápolis fue diferente. Las sensaciones con el coche fueron otros. La puesta a punto no es la misma que con un F1. Al final de la carrera me sentí confiado y la semana que viene, cuando haga los ensayos y esté con la gente y con las gradas llenas de aficionados, me sentiré más confiado”, relató sobre su primera toma de contacto con el oval del Brickyard y su coche naranja.

El piloto español partirá después del GP de España a Estados Unidos, ya que el lunes tiene previsto volver a subirse en el McLaren naranja con el que correrá en Indianápolis, bólido que le quedará en propiedad, como todos los que ha montado, ya que así lo contempla en su contrato, como reconocido este jueves el propio Alonso.

Vía: EFE