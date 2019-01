Harold Ramírez celebró a distancia el título de bateo

Harold Ramírez culminó la temporada regular 2018-2019, con un impresionante promedio al bate de .381 que le permitió llevarse el título de bateo en su primera campaña en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

El oriundo de Cartagena se convirtió en el jugador número 21 en la historia de los Leones del Caracas con un campeonato de bateo en la LVBP. El toletero derecho fue escoltado por Franklin Barreto (.352) y el también caraquista Harold Castro (.343).

“Me sentía súper cómodo en el home y gracias a Dios las cosas me salieron excelente”, agregó. “Cuando me uní al Caracas no estaba pensando en eso, pero cuando me vi de primero sólo quería más y más hits para poder ganar el título de bateo nuevamente”, señaló en referencia a la corona de bateo que se llevó en 2018 en la Liga del Este, mientras jugaba para el New Hampshire, filial de los Azulejos de Toronto en Dobla A.