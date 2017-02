Hernán Pérez: Es un sueño representar a Venezuela

Foto: Archivo Foto: Archivo

Uno de los nombres que se ve en el róster de los 28 de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol es el de Hernán Pérez, quien ha sido uno de los peloteros criollos de mayor crecimiento en las Grandes Ligas en los últimos años.

“Es un sueño para mí el poder representar a Venezuela”, comentó Pérez, vía telefónica.

Hernán Pérez, quien pertenece a los Cerveceros de Milwaukee, es un pelotero que tiene la capacidad de jugar varias posiciones y su manera de correr las bases lo convierten en uno de los mejores en las mayores. Por estas razones, el multifacético pelotero será de mucha ayuda para el manager de la selección, Omar Vizquel.

“Mi principal trabajo será como corredor emergente. Quiero demostrar que puedo jugar y estoy dispuesto a ayudar al equipo en lo que sea para poder conseguir el campeonato”, destacó Pérez.

El utility de los lupulosos estafó 34 bases en la temporada pasada y terminó cuarto en ese renglón en la Liga Nacional.

“Carlos Subero (coach de primera de los Cerveceros) me ayudó mucho para poder robar bases. Él me dio mucha información sobre los lanzadores contrarios, el tiempo de los pitchers. El manager (Craig Counsell) me dio la confianza y luz verde para salir en cualquier situación. Eso fue muy positivo”, recordó Pérez.

Además, la agresividad con la que Hernán Pérez corre las bases ha hecho que sea uno de los más efectivos a la hora de alcanzar una base extra.

En el 2016, el criollo nacido en Villa de Cura, estado Aragua, consiguió 54% de éxito a la hora de conseguir una almohadilla adicional.

Otro de los aspectos que tomó en consideración el cuerpo técnico a la hora de escoger a Hernán Pérez para formar parte del róster de los 28 de Venezuela fue la capacidad de jugar varias posiciones.

En el 2016 defendió siete posiciones en la Gran Carpa (3B, 2B, 1B, SS, RF, CF y LF), “yo soy un segunda base nato, pero la clave para poder jugar toda esas posiciones fue el trabajo duro. En todas las prácticas siempre trabajo duro y no sólo me enfoco en tomar roletazos, sino que también tomo rondas de flys para acostumbrarme. Hoy en día me siento cómodo jugando en cualquier posición, incluyendo los jardines. Ya sé dónde estar ubicado en esas posiciones en las diferentes situaciones de juego”, afirmó Pérez.

Hernán Pérez podría cumplir varios roles en el equipo venezolano. // Foto: Agencias

Vía: Agencias