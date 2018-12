James pidió director técnico para Colombia

En medio de su recuperación y el inicio de unas cortas vacaciones, el colombiano James David Rodríguez ofreció una conferencia de prensa en Bogotá, en la que reconoció que José Pékerman “dejó un gran legado en la Selección Colombia y el director técnico que llegue debe hacer las cosas bien”.

El volante creativo del Bayern Múnich y la Selección Colombia presentó unos diseños propios para la marca suiza de relojes Hublot, en la que predomina el 10 como su principal característica, un número que ha identificado la imagen James en el mundo deportivo.

“El 10 significa mucho, es el número que tengo desde los 4 años y siempre me ha identificado, ahora estoy con el 11 en el Bayern, pero no importa. El 10 me ha dado mucho en el fútbol”, aseguró.