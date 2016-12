Jhoulys Chacín pactó por un año

El siniestro juega actualmente con Leones del Caracas. // Foto: Agencias El siniestro juega actualmente con Leones del Caracas. // Foto: Agencias

El lanzador derecho Jhoulys Chacín pasó los exámenes médicos en California para sumarse a las filas de los Padres de San Diego de cara a la próxima campaña 2017 de las Grandes Ligas.

El zuliano cerró un vínculo contractual de $1.75 millones por una temporada.

El criollo prefirió ir a San Diego por la oportunidad de jugar como abridor.

“Tuve varias ofertas, incluso una de Japón, me ofrecieron más dinero, pero los otros equipos me querían para alternarme como relevista y abridor; mientras que los Padres me quieren como abridor”, comentó.

Chacín inició Este año con los Bravos de Atlanta y a mitad de campaña fue cambiado a los Angelinos. Con ambos equipos cerró el año con marca de 6-8 y 4.81 de efectividad.

Vía: Agencias